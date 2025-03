I dag starter evalueringen: Hvem skal ut og hvem skal inn på langrennslandslagene?

Landslagsledelsen starter evalueringen av inneværende sesong på Hovden fredag. Det skjer i forbindelse med ski-NM del to i agderkommunen Bykle øverst i Setesdal.

– Lagene blir offentliggjort i forbindelse med markedsdagene i Oslo som starter søndag 27. april, sier landslagstrener Arild Monsen til NTB.

Foreløpig holdes kortene tett til brystet.

– Vi er i en prosess, og ut fra et trenersynspunkt håper og tror vi at neste sesongs A-landslag vil ha noenlunde samme antall løpere som i dag. I år har vi vært elleve mann på elitelaget blant herrene, sier Monsen.

Kvinnenes elitelag har hatt ti utøvere i inneværende sesong.

– Det er allerede bestemt at junior- og rekruttlandslag skal kuttes helt, og det har versert rykter om også A-landslagene skal kuttes ned på?

– Jeg har ikke hørt de samme ryktene, men ut fra det som er prestert i løpet av sesongen håper vi å lande på det antallet har i dag. Vi ser realistisk at vi ikke kan øke antallet, sier Monsen.

Legger opp

– Det vi vet er at Pål Golberg legger opp, og at løpere som Didrik Tønseth og Håvard Solås Taugbøl kanskje lever farlig?

– Jeg kan ikke uttale meg om uttak nå, sier Monsen.

Fremst i køen blant utøvere som kjemper om en plass på laget er trønderallrounderne Jan Thomas Jenssen og Andreas Fjorden Ree. Aktuelle sprintere er Oskar Opstad Vike og Matz William Jenssen.

Hva med Johaug?

Blant kvinnene er et ikke ubetydelig spenningsmoment om Therese Johaug fortsetter i OL-sesongen. Hun har selv gjentatt gang på gang at det er over etter denne sesongen, men i skimiljøet er de ikke like sikre. Løpere som Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng har også skuffende sesonger bak seg og lever farlig med tanke på fornyet kontrakt.

Margrethe Bergane har også hatt en svært skuffende førstesesong på landslaget. Normalt får utøvere et ekstra sjanseår om de ikke lykkes i første omgang, men vi får se. Løpere som banker hardt på landslagsdøra kan være Nora Sanness og Helene Marie Fossesholm.

