Enorm deltakelse i ski-NM – måtte skaffe ekstra startnummer

Det er 5 kilometer fri teknikk for kvinner og 10 kilometer fri teknikk for menn som står på programmet. 334 kvinner og 545 menn er med på startlistene.

Det er riktignok seks færre totalt enn det var påmeldt til NM del to på den samme renndagen på Lillehammer sist år. Da var antallet 885 for denne fredagen.

– Dette er flere enn vi turte å håpe på, og vi har faktisk ikke nok startnummer i utgangspunktet, sier Erik Husby, arrangementsansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund, til NTB.

Årsaken til at Husby trodde det ville bli færre på startstrek enn det endte opp med er todelt. Denne helgen er det også NM i skiskyting på Stiklestad, og i tillegg arrangeres det klassiske turrennet Reistadløpet i Troms.

Det er flere deltakere der som også kunne ha gått i NM i langrenn om det ikke hadde kollidert.

Lørdag avsluttes årets ski-NM del to for seniorer med 30 kilometer klassisk for kvinner og 50 kilometer klassisk for menn.