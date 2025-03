«Team Ingebrigtsen»: Datteren brøt sammen under intervju

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette kom fram under forklaringen til 18-åringen i rettssaken der faren Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av henne og broren Jakob over flere år.

Gjert Ingebrigtsen nekter straffskyld.

I Sandnes tingrett torsdag sa jenta at hun på et tidspunkt i 2021, mens hun ennå trente aktivt, fikk påvist astma. Hun ønsket ikke å trene friidrett mer. Ifølge henne aksepterte ikke foreldrene dette og manipulerte henne til å fortsette med treningen.

Noen dager etter skulle hun spille inn et intervju til «Team Ingebrigtsen». Tema var hvordan hun så for seg framtiden og karrieren sin.

Fikk bakoversveis

– Da vi snakket om det, brøt jeg brutalt sammen, for det var liksom noe jeg hadde holdt inne. Jeg klarte ikke å kontrollere. Det kom lyd ut … Jeg husker de så på meg med bakoversveis og var helt forskrekket. Da avsluttet vi intervjuet, sa datteren i retten.

Intervjuet ble ikke tatt med i noen av episodene i den populære serien om familien Ingebrigtsen, som gikk på NRK fra 2016 til 2021. Hendelsen ble dokumentert i retten med en epost sendt fra produksjonsteamet til politiet.

Statsadvokat Ellen Gimre ba 18-åringen fortelle hvordan hun hadde opplevd at TV-serien ble innspilt i hjemmet hennes.

– Jeg var fem år da vi begynte den innspillingen. Det er noe jeg har vokst opp med og levd med uten å ha hatt noe ordentlig valg rundt det selv, lød svaret.

Annerledes med kameraene på

– Jeg tror nok de har fått med seg mye som ikke er tatt med, påpekte datteren, samtidig som hun sa at det var mye som endret seg hjemme når kameraene var på.

Hun ble også spurt om hun under innspillingene ble instruert til å gjøre eller si ting.

– Hele serien er ikke rigget, men visse situasjoner og samtaler kunne være rigget. Som at vi ble plassert på kjøkkenet og skulle snakke om «dette», men samtalen vi hadde, var helt fri, sa 18-åringen.

Forklaringen hennes er i tråd med beskrivelser fra den andre fornærmede i saken, Jakob Ingebrigtsen.

På vitnelista utover i straffesaken står det en rekke personer som deltok i planlegging og innspilling av «Team Ingebrigtsen».