Reiten ikke klar til kampene mot Island og Frankrike – plages med ryggen

Reiten har ikke vært på banen for Chelsea etter å ha spilt for Norge mot Frankrike og Sveits sent i februar. Landslagssjef Gemma Grainger bekreftet at 30-åringen har slitt med vond rygg.

– Det var for tidlig for henne å være med på denne samlingen. Det var best for Guro å bli værende i klubben, fokusere på rehabiliteringen og forhåpentligvis kan vi se henne igjen snart, sa landslagssjef Gemma Grainger om stjernens fravær.

Utenom Reiten var det få endringer fra sist tropp, da Norge tapte 0-1 borte mot Frankrike og beseiret Sveits med 2-1 i Stavanger i slutten av februar.

Nå skal Norge møte Island i Reykjavik 4. april, før det blir stormøte på Ullevaal stadion mot Frankrike 8. april.

– Det er fint å være tilbake igjen så fort, det er bare tre uker siden sist. Vi ser virkelig fram til kampene og ikke minst komme tilbake til Oslo igjen. Det er stort for oss å spille foran fansen på Ullevaal, fortalte landslagssjefen.

Til sommeren er Norge med i fotball-EM i Sveits. Vertsnasjonen er i Norges gruppe sammen med Island og Finland.

Dette er hele troppen:

Målvakter:

Cecilie Fiskerstrand (Fiorentina), Aurora Mikalsen (Köln), Selma Panengstuen (Brann).

Backer:

Tuva Hansen (Bayern München), Guro Bergsvand (Brighton), Maria Thorisdottir (Brighton), Maren Mjelde (Everton), Thea Bjelde (Vålerenga), Marit Bratberg Lund (Benfica), Emilie Woldvik (Rosengård), Mathilde Harviken (Juventus).

Midtbanespillere:

Ingrid Syrstad Engen (Barcelona), Vilde Bøe Risa (Atlético Madrid), Justine Kielland (Wolfsburg), Frida Maanum (Arsenal), Lisa Naalsund (Manchester United), Karina Sævik (Vålerenga).

Angrepsspillere:

Caroline Graham Hansen (Barcelona), Celin Bizet Ildhusøy (Manchester United), Ada Stolsmo Hegerberg (Lyon), Elisabeth Terland (Manchester United), Sophie Román Haug (Liverpool), Synne Jensen (Atletico Madrid).