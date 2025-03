Nådeløs Klæbo gikk Byåsen inn til NM-gull i lagsprinten: – Han må ikke gi meg de lukene der

Sammen med Didrik Tønseth seiret han klart. Tønseth tapte litt på sin siste etappe, og Klæbo var fire sekunder bak ut på 4.-plass på siste etappe. Det hindret ham ikke i å vinne kontrollert.

Klæbo tok seks gull av seks mulige i ski-VM, og han avsluttet verdenscupsesongen med å ta tre av tre mulige seirer i Lahti sist helg.

– Det er fortsatt igjen litt energi på den tanken din?

– Ja. Det er så vidt. Jeg begynner å bli sliten nå, det kjenner jeg. Det kostet i dag, og jeg kjente at det murret i beina da jeg kom i mål, sa Klæbo.

– Hva tenkte du da du gikk ut som fjerdemann på sisteetappen der?

– Jeg tenkte at jeg skulle være kald og ta det sakte, men sikkert. Jeg tok ett lag i den første svingen og ett til i den andre. Da fikk jeg den posisjonen jeg skulle ha inn mot mål, og så åpnet Skar opp for at jeg kunne ta innersvingen inn på oppløpet, og da tok jeg ham. Han må ikke gi meg de små lukene der, da tar jeg dem, sa Klæbo om sin tidligere landslagskollega Sindre Bjørnestad Skar på sølvlaget Bærums Verk.

En dytt?

– Du snakket ham etterpå?

– Det ble nevnt i etterkant ja. Han mente at han kunne ha gitt meg en dytt til høyre der om det ikke hadde vært NM, smilte Klæbo.

– Byåsen vant kvinneklassen også?

– Ja, det er rått. Det er kult at vi får til at det klaffer for begge lag samtidig. Dette blir nok nevnt på samlingen vår 1. mai, tenker jeg.

– Du var aldri i tvil om du skulle stille?

– Jeg ville få med meg dette selv om jeg er sliten, sa Klæbo, som også går fredagens 10 kilometer, men som ikke stiller på lørdagens femmil.

Urolig

Didrik Tønseth var litt urolig etter sin etappe, men følte seg trygg på seier da Klæbo var på oppløpet.

– Jeg var litt spent før min sisteetappe, for det hadde gått ganske sakte. Da Klæbo kom som nummer to over den siste kulen, skjønte jeg at det kom til å gå bra, sa Tønseth til NTB.

Bærums Verk ved Nikolai Eide Holmboe og Sindre Bjørnestad Skar tok sølvet, Kjelsås ved Håvard Moseby og Edvard Sandvik bronsen.

Holmboe sto igjen i starten i finalen og tapte litt, men hentet seg inn og endte med sølv. Hans bror Aleksander på Bærums Verk 2.-lag var ulykkesfugl på siste etappe da han falt, brakk skia og samtidig ødela for Heming.

Tromsø-løper Erik Mathisen satte stor fart ut på nest siste etappe i håp om å få en luke, men han falt i en sving.

Klæbo var den raskeste av alle i mennenes kvalifisering, og Byåsen ble nummer tre der selv om Tønseth bare hadde 22. beste tid.

Heming med Harald Astrup Arnesen og Simen Myhre hadde beste sammenlagttid i kvalifiseringen foran Bærums Verk.













(©NTB)