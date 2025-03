Kristoffersen vant slalåmkula: – Jeg vet ikke om jeg orker dette mer

Rælingen-mannen har tidligere vunnet slalåmcupen i 2016, 2020 og 2022.

– Det er egentlig litt sykt at jeg står her med slalåmkula. Det har vært altfor mye opp og ned hele sesongen, sa Kristoffersen i et intervju med Viaplay etter rennet.

Kristoffersen ledet sammenlagt med 47 poeng ned til Loïc Meillard fra Sveits før Sun Valley-rennet. Den nærmeste konkurrenten hevet seg i finaleomgangen og satte noe press på nordmannen.

– En lettelse

Kristoffersen kom seg foran sveitseren på resultattavla og sikret dermed slalåmkula.

Han sikret også 2.-plassen i totalcupen langt bak suverene Marco Odermatt, men foran Meillard.

– Jeg vet ikke om jeg orker dette her mer. Det er mer en lettelse enn en glede. Etter så mange år med slit for familien, fordi jeg er et helvete å være rundt når det er sånn her, sa Kristoffersen

Rælingen-mannen ble nummer fire i torsdagens renn etter en uryddig finaleomgang.

– Litt surt at jeg ble fire. Det var så mange feil, og jeg tror jeg fikk porten i trynet fire ganger før første mellomtiden. Er det mulig å være så dum? fortsatte Kristoffsen.

Triumf

Landsmann Timon Haugan vant rennet. Det var den tredje slalåmseieren i verdenscupen for Oppdal-mannen denne sesongen. Haugan ble også nummer tre i slalåmcupen.

– Det var akkurat en sånn sesong jeg hadde håpet på, sa Haugan til Viaplay.

Kristoffersen var nummer tre etter 1. omgang med 14 hundredeler opp til landsmann Haugan på topp. Franske Clément Noël var nummer to.

Haugan vant med tre hundredeler til franskmannen. Fabio Gstrein ble nummer tre, fem hundredeler foran Kristoffersen.

Atle Lie McGrath kom seg kun gjennom første sektor i 1. omgangen, før en hekt sørget for at sesongen hans tok slutt.

Lucas Pinheiro Braathen ble diskvalifisert i 2. omgang. Theodor Brækken fikk prøve seg mot eliten, men endte på 19.-plass og var tredje sist.













(©NTB)