Ingebrigtsen-datteren presset av forsvarerne: – Klarte ikke å sette henne fast

Forsvarer John Christian Elden foreholdt 18-åringen flere av episodene som tiltalen omfatter og borret i tidspunktene for disse.

Han spurte blant annet om en lapp 18-åringen skal ha skrevet i dagene etter at hun ifølge tiltalen ble slått med et håndkle av faren. Elden mente datterens forklaring i retten på flere punkter ikke sto i samsvar med det hun sa i avhør og sådde tvil om minnet hennes.

Datteren forklarte at hun ved hjelp av blant andre psykolog har kommet på detaljer rundt hendelser hun hadde fortrengt.

Tidligere på dagen ble datteren også utspurt av bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen. Der forklarte hun seg i deltalj rundt episoder som også var oppe onsdag.

Uenige parter

Etter at tingrettsdommer Arild Dommersnes hadde hevet retten, ga forsvarsadvokat Elden følgende vurdering av det som hadde framkommet i retten torsdag:

– Saken er blitt tonet en del ned fra det som var uttrykket i tiltalebeslutningen, i hvert fall med de svarene hun ga meg på slutten. For det første med tanke på tidsperiode. Vi er enige i at dette ikke har noe med 2018 og 2019 å gjøre. Eventuelt er det sent i 2019, sa han til NTB.

– Det er halvannet år senere enn det tiltalen tar utgangspunkt i. Dessuten ved å gå tilbake til tidligere forklaringer, er det tvilsomt at det har skjedd fysisk vold før man kommer til denne håndkle-episoden, la han til.

I tiltalen heter det at Gjert Ingebrigtsen i januar 2022 pisket datteren i ansiktet med et vått håndkle. Torsdag forklarte datteren seg i detalj om dette, og retten ble også vist et bilde av 18-åringen der hun var påført en tydelig rødt merke på kinnet.

Datterens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen skrøt av måten 18-åringen framsto i retten og håndterte en for henne uvant og ubehagelig situasjon.

– Hun svarer veldig bra. Man klarer ikke å sette henne fast, så jeg vil si hun er et talent også der, sa hun til NTB.

Viste tekstmeldinger

Forsvarerne brukte også TV-serien «Team Ingebrigtsen» aktivt i sin argumentasjon. Det ble vist flere klipp fra serien i retten torsdag og gjort et poeng av at datteren i barndommen var svært opptatt av å bli trent av faren.

– Da forsto jeg ikke hva det innebar. Det er snakk om at jeg er fem år, sa 18-åringen selv i retten.

Elden gikk også gjennom tekstmeldinger mellom tiltalte og datteren i perioden mot høsten 2021.

På spørsmål om hva han ønsket å få fram ved å gjøre det, svarte forsvarsadvokaten til NTB:

– At de hadde kontakt hele veien og at hun hadde kontakt med venninner, var på kino og ute på byen. At det aldri har vært noen såkalte restriksjoner som tiltalen gir uttrykk for, men som hun strengt tatt ikke har forklart seg om i politiavhørene. Det er noe som har blitt til på statsadvokatens kontor da tiltalebeslutningen ble skrevet.

Trusler, tvang og vold

Ifølge påtalemyndigheten har den Gjert Ingebrigtsen utøvd trusler, tvang, vold, begrenset datterens bevegelsesfrihet og krenket henne på andre måter. Dette snakket 18-åringen også om torsdag. Blant annet sa hun at faren sluttet å se på henne som sin datter da hun ville slutte med løpesatsingen.

Gjert Ingebrigtsen har gjennom sine forsvarere uttalt at han kjenner seg igjen i noen av tiltalepunktene som gjelder datteren, men står fast på at han ikke har gjort noe straffbart.

Forsvarerne har hele tiden sagt at klienten deres overhodet ikke kjenner seg igjen i anklagene mot ham angående Jakob. Sistnevnte var også torsdag til stede i retten. Han ble ferdig med sin forklaring onsdag.

Det er satt av tre dager til Gjert Ingebrigtsens forklaring, som starter mandag. Det er oppnevnt flere titalls vitner. Jakob og lillesøsteren skal begge være til stede under farens forklaring.