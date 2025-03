Chelsea-show senket Manchester City – videre til semifinale i mesterligaen

Tre Chelsea-scoringer før pause i returoppgjøret snudde den helengelske kvartfinalen.

Manchester City var best i den første kampen på hjemmebane, og vant 2-0. Vivianne Miedema scoret begge målene for de lyseblå.

Oppgjøret var et sjeldent unntak for et seiersvant Chelsea. Det var første gang manager Sonia Bompastor tapte med de mørkeblå etter at hun tok over laget i fjor sommer.

Torsdagens returoppgjør var fjerde strake kampen de engelske toppklubbene spilte mot hverandre. Chelsea har vunnet 2-1 i både ligacupen og i superligaen mot Manchester City i mars.

På hjemmebane i returoppgjøret kom også revansjen i mesterligaen. Franske Sandy Baltimore sendte London-klubben i ledelsen etter 14 minutter, mens svenske Nathalie Björn doblet ledelsen med et hodestøt på corner sju minutter før pause.

Mayra Ramirez fullførte snuoperasjonen fem minutter senere.

Chelsea-stjernen Guro Reiten sliter fortsatt med ryggtrøbbel og var utilgjengelig til torsdagens kamp.

Chelsea møter Barcelona i semifinalen. Den spanske tittelforsvareren vant 10-2 sammenlagt mot Wolfsburg.