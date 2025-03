Stalkeren hadde over 7000 bilder av Frida Karlsson

Mannen ble ilagt kontaktforbud mot Karlsson sist høst, men har brutt dette flere ganger.

Kontaktforbudet kom etter at han jaktet Karlsson under et veldedighetsrenn i mai 2024. Der ropte han på og løp etter den svenske langrennsløperen da hun gikk ut fra start.

Da hadde allerede 64-åringen stalket Karlsson i nærmere ett og et halvt år.

Mannen ble nylig tiltalt for ulovlig forfølgelse av Karlsson fra oktober 2023, og på onsdag starter rettssaken mot ham i Ångermanlands tingrett.

I løpet av perioden har mannen sendt over 200 SMS-er og ringt Karlsson 207 ganger. Til tross for ingen svar, trodde mannen at han hadde et kjærlighetsforhold med Karlsson.

Tusenvis av bilder

Når han sendte en SMS, påstår 64-åringen at skistjernen svarte ham ved å legge ut bilder i sosiale medier.

– Hun har svart innen en time med bilder, påstår han.

I fjor sommer dukket også mannen opp under en trening på Hallstaberget i Sollefteå, før han også plutselig møtte opp utenfor hennes bolig i Østersund.

– Jeg var der og kjørte forbi henne, og hun sto på gaten. Da rullet jeg ned vinduet, fordi vi hadde snakket og hatt det hyggelig, så jeg syntes ikke det var noe rart, sa 64-åringen i et politiavhør.

På mannens telefon har politiet funnet over 7 300 bilder, hvorav de fleste viser Karlsson. De er hentet fra forskjellige Instagram-kontoer.

Mistet flyet

Mannen kjøpte også en tur-retur-billett til spanske Tenerife, der Karlsson var på et lengre treningsopphold høsten 2024. Da flyet letter, var han imidlertid ikke om bord.

– Jeg skammer meg, men må innrømme at jeg mistet flyet til Tenerife! Utrolig, men sant. Beklager, skrev han i en SMS til Karlsson.

Denne meldingen ble sendt etter at han i november i fjor ble ilagt et kontaktforbud mot Karlsson, men dette har mannen brutt flere ganger.

Blant annet ved å sende et håndskrevet brev til Karlsson. Brevet, adressert til 25-åringens foreldre, var datert til 14. februar – litt over tre uker før skistjernen vant VM-gull på femmilen i Trondheim.

Noen dager senere ble 64-åringen pågrepet, og siden 21. februar har han vært varetektsfengslet.

