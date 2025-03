NFF strammer grepet – kan tømme stadion for tilskuere ved nye supporteraksjoner

Grepene som tas rundt reglementet, framkommer i en lengre oppdatering på NFFs nettsider onsdag.

Der er ikke VAR-aksjoner nevnt spesifikt, men det understrekes at enkelte av tiltakene som nå iverksettes har bakgrunn i «erfaringer med avbrutte kamper i 2024».

«Hendelsene i fjor avdekket at daværende regelverk ikke var tilpasset dagens situasjon», skriver NFF.

En rekke kamper i Eliteserien måtte forrige sesong settes på pause og stanses som følge av VAR-protester. Tennisballer, fiskekaker og radiostyrte biler var blant gjenstandene som inntok gressmattene.

Nå er fotballtoppene i NFF beredt til å ta tøffere grep.

Kan tømme stadion

I onsdagens uttalelse heter det at kamper som blir avbrutt som hovedregel skal gjenopptas – helst samme dag eller påfølgende. Om avbruddet skyldes brudd på sikkerhetsbestemmelsene, skal kampen som hovedregel gjenopptas for tomme tribuner.

– Vi legger opp til å gjenoppta kampen så raskt som mulig om den må avbrytes. Helst samme kveld, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn.

Eliteseriekampen mellom Rosenborg og Lillestrøm på Lerkendal måtte forrige sesong stanses fordi det ble protestert mot VAR. Oppgjøret ble spilt ferdig på et langt senere tidspunkt.

Denne sesongen kan det altså bli aktuelt å gjenoppta samme kveld etter å ha tømt arenaen for tilskuere.

Aksjoner er ventet

– Fjorårets sesong ga oss noen erfaringer som viste et behov for å tydeliggjøre regelverket vårt. Det har vi nå gjort etter innspill fra Norsk Toppfotball og god dialog med klubbene, sier Karl Petter Løken, generalsekretær i NFF.

Foran helgens åpningsrunde er det varslet nye VAR-aksjoner som følge av at fotballtinget valgte å gå videre med den omstridte teknologien inn i årets sesong.

NTB stilte tidligere denne uken Norsk Supporterallianse (NSA) spørsmål om planene.

– Ingen kommentar, svarte talsperson Ole Kristian Sandvik.

Innstramming på pyro

Også reglementet knyttet til bruk av pyroteknikk er endret inn mot sesongen som står for døren. Justis- og beredskapsdepartementet har tidligere gitt fotballen dispensasjon knyttet til slik bruk, forutsatt at bruken godkjennes av den lokale brann- og redningsetaten.

NFF skriver onsdag at klubbene har bedt forbundet om å tydeliggjøre at eventuell bruk av pyroteknikk på norske fotballkamper skal skje i henhold til dispensasjonsordningen lener seg på.

Nå avvikles den midlertidige ordningen som har slått fast at fotballforbundets domsorganer kun kan griper inn dersom bruken av pyroteknikk påvirker kampen.

«Det betyr at det i 2025 vil reageres på all pyroteknikk på tribuner som ikke har en lokal godkjenning, både fra klubbene og NFFs side. Det vil typisk skje ved at klubben utestenger de som bruker ulovlig pyroteknikk fra kommende kamper, og ved at NFF ilegger klubbene bøter eller andre former for sanksjoner», skriver NFF.

– Vi gjør denne endringen etter ønske fra NTF og klubbene for å verne om ordningen, og vise at fotballen tar uønskede hendelser på alvor i arbeidet med å sikre trygge rammer på våre stadioner, sier generalsekretær Løken.