Forsvarerne med tøffe spørsmål til Jakob Ingebrigtsen: – Hvorfor gikk dere ikke til politiet?

Av Mette Estep/NTB, Lars Eide/NTB og Andres Jacobsen/NTB

Onsdag hadde turen kommet til at Gjert Ingebrigtsens forsvarere skulle spørre ut Jakob Asserson Ingebrigtsen (24).

Forsvarer Heidi Reisvang startet med å ta fatt i kronikken som løperbrødrene skrev og publiserte i VG i 2023. Der åpnet de for første gang opp om sin versjon av oppveksten og anklaget faren for fysisk og psykisk vold.

– Vi sto i et enormt press fra nettopp pressen og ble kontaktet i alle anledninger. Det var en god måte å formidle vårt budskap på, sa Ingebrigtsen på spørsmål om hvorfor de valgte å gå offentlig ut med anklagene.

– Målet var å svare på den vanskelige situasjonen som vi sto i, la han til.

– Det å fremme anklager i pressen … hvorfor gikk dere ikke til politiet?

– Et godt spørsmål. Alle søsknene våre gikk sammen og diskuterte. Alle var fortvilet over hva vi skulle gjøre. Søsteren vår hadde et ønske om å kontakte politiet og legge inn en anmeldelse, men vi visste ikke hva som var best, sa Jakob.

Presset om boligkjøp

Han sa videre at det var pressekontakt Espen Skoland som utformet kronikken etter brødrenes ønske.

Reisvang presset deretter løpestjernen på forholdet til faren i mer detalj. Hun ville blant annet vite om Jakob noen gang tok igjen med samme mynt, og om han har brukt skjellsord til faren.

– Hvorfor bosetter du deg 300 meter unna om du er redd for ham? spurte Reisvang også.

– Jeg turte ikke tenke andre alternativer. Jeg var fortsatt under så mye oppsyn som jeg kunne, og trente i kjelleren der hver morgen. Det var aldri snakk om noe annet. Han hadde kontroll på økonomien min og kontroll på mye rundt løpekarrieren, sa Jakob Ingebrigtsen.

Videre hevdet 24-åringen at faren fant glede i at det gikk dårlig for ham på friidrettsbanen.

– Etter at jeg tok VM-sølv på 1500 meter i Eugene (2022) sendte han en melding der han tilbød sine tjenester på trening.

– Han mente at vi ikke kunne trene oss selv, forklarte Jakob Ingebrigtsen.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen har sagt til NTB at hennes klient ser fram til å bli ferdig i retten onsdag.

– Jeg tror ikke han er så veldig bekymret for spørsmålene fra forsvareren, sa hun tirsdag ettermiddag.

Et spørsmål om troverdighet

Gjert Ingebrigtsen står i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for å fysisk og psykisk ha mishandlet sønnen Jakob og datteren (18) i perioden mellom 2018 og 5. januar 2022. Et av de store spørsmålene er hvem som er mest troverdig i sin framstilling av situasjoner der kun sakens aktører har vært til stede.

Tirsdag forklarte 24-åringen seg om hvordan faren har utøvd trusler, tvang, vold, begrenset barnas bevegelsesfrihet og krenket dem på andre måter. Sønnen beskrev en hverdag som så lenge han kan huske har vært preget av frykt, strenge regler og en uforutsigbarhet om når og hvorfor faren ville bli aggressiv.

Forsvarerne har hele tiden sagt at klienten deres overhodet ikke kjenner seg igjen i anklagene mot ham angående Jakob.

Ifølge dem mener klienten deres at hans væremåte ikke representerer noen straffbar form for mishandling i form av psykisk vold, men trening, konkurranse, opplæring. I ettertid erkjenner han imidlertid at måten han har kombinert fars- og trenerrollene på, kanskje var uheldig.

Trakassering eller familiesjargong

I tiltalen heter det at «mishandlingen medførte en konstant og vedvarende frykt hos Jakob for nye fysiske og psykiske krenkelser og frykt for å bli fysisk og/eller psykisk skadet».

Jakob fortalte tirsdag om hvordan det å jevnlig bli utsatt for nedlatende oppførsel har preget ham og søsknene. Bistandsadvokat Larsen sier forklaringen tydelig fikk fram en familievoldshistorie, en sammenhengende situasjon, et regime av frykt, press og trakassering.

I sine bemerkninger mandag trakk forsvarerne fram at dette var en familie utenom det vanlige.

– Det har vært strenge rammer og krav rundt toppidretten. Men det er også slik at det har vært en sjargong i familien der det har vært litt voldsom språkbruk, men at dette har vært fra alle kanter, sa Reisvang.

Hun påpekte også at tiltalte ikke kan dømmes «bare for å ha vært streng».

Forsvarer Reisvang regner med at hun i hvert fall trenger to økter av onsdagen i retten til sin utspørring.