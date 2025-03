Ødegaard herjet mot Israel med tre assist – Norge vant 4-2 i Debrecen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Martin Ødegaard markerte seg med storspill og tre målgivende pasninger, mens David Møller Wolfe, Alexander Sørloth, Kristoffer Ajer og Erling Braut Haaland scoret de norske målene.

Etter kampen var Ståle Solbakken så fornøyd med kapteinen at han holdt på å legge ham i bakken da han skulle gratulere.

– Det var en god klem, så det var fint. Han ble litt ivrig, sa Ødegaard da han møtte norske medier etter kampen.

Hareide: En tier

I NRKs radiostudio satt Åge Hareide og mente han aldri hadde sett Martin Ødegaard spille en bedre landskamp.

- Dette er tier på spillerbørsen. Det er ingenting å trekke for, sa Hareide.

– Det var deilig å vinne en viktig fotballkamp og gjøre det på måten vi gjorde. Jeg har sagt mange ganger at jeg har tro på det vi driver med. Vi har utviklet et meget bra grunnspill og er blitt mye bedre offensivt, Vi kan score og skape på mange forskjellige måter, og da kommer jeg mer til min rett. Vi kjenner hverandre godt, og så har vi to monstere på topp, sa han.

– Seieren var meget viktig. Vi har gjort unna to litt tricky bortematcher og har satt oss selv i en bra posisjon, sa Ødegaard på spørsmål fra NTB.

David Moller Wolfe feirer etter han scoret Norges første mål i Debrecen. (Fredrik Varfjell/NTB)

Terningkast 6

– Dette var veldig bra. Hvis noen før samlingen hadde sagt at vi skulle få seks poeng og 9-2 i mål så hadde vi tatt det. Terningkast 6, sa Alexander Sørloth til TV 2. Han hadde to avslutninger i tverrligger før han ga Norge ledelsen for godt.

Resultatet gjør at Norge har fått en perfekt start på VM-kvalifiseringen med seirer i to bortekamper. Lettelsen er nok også stor over å være ferdig med Israel-kampen, der krigen i Gaza har preget opptakten.

Det var en spesiell ramme rundt kampen, og det var bare et par tusen tilskuere – om lag 50 av dem Norge-supportere – som hadde tatt turen til Nagyerdei stadion med kapasitet på vel 20.000. Det ga en noe merkelig stemning på arenaen, selv om den israelske fansen gjorde sitt for å lage liv på tribunen.

Israelske medier har reagert på det de oppfatter som Palestina-vennlige uttalelser fra norske spillere i forkant av kampen. Fra Israel-supporterne ble det høylytt pipekonsert mot Norges spillere både da de gikk i garderoben etter oppvarming og etter at den norske nasjonalsangen ble spilt.

Erling Braut Haaland feirer med Martin Ødegaard og Aron Dønnum etter at også Haaland kom på scoringslista. (Fredrik Varfjell/NTB)

Back med spiss-avslutning

Norge startet kampen bra og noterte blant annet en heading i tverrliggeren fra Sørloth etter to minutter. Men det ble tidlig klart at Israel kom til å bli en mer vrien oppgave enn Moldova.

De norske spillerne hadde en svak periode midtveis i omgangen, men skaffet deretter overtaket igjen. Andreas Schjelderup og Haaland fikk gode sjanser, men som mot Moldova (Julian Ryerson) var det en back som skulle sende Norge foran.

Wolfe var ofte på løp, og da stikkeren fra Ødegaard var perfekt etter 38 minutter, kom bergenseren alene med Israels solide keeper Daniel Peretz. Wolfe avsluttet iskaldt som en klassespiss og rullet ballen i mål med høyrefoten.

Det var Wolfes første scoring for Norge.

– Det er så fortjent. Norge har virkelig hevet seg det siste kvarteret, utbrøt TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Våknet

Norges assistenttrener Kent Bergersen sa seg fornøyd med det meste halvveis, men advarte mot å gi israelerne kontringer. Det hadde han også grunn til.

Etter at Sørloth hadde hamret et skudd i tverrliggeren i det 49. minuttet, kom Israel på flere farlige overganger. Og etter 54 minutter kom utligningen. Et skudd fra innbytter Mohammad Abu Fani endret retning på Sander Berge, og Ørjan Nyland var ikke nær å redde den.

1-1-målet så ut til å få Norge til å innse alvoret. Sørloth hadde truffet metallet to ganger, men fikset 2-1 på ren vilje etter 58 minutter. Ødegaard slo en perfekt corner, og Atlético Madrid-spissen stanget Norge i ledelsen.

Seks minutter senere fikk Norge et svært lettvint mål. Ajer var fullstendig umarkert i boksen og kunne trille inn 3-1 etter et godt innlegg fra Sander Berge.

Italia neste

Det ble småampert på banen de siste 25 minuttene, men de norske spillerne lot seg ikke vippe av pinnen. Etter 82 minutter fikk også Haaland en scoring. Han plasserte inn 4-1 etter formidabelt forarbeid av Premier League-kollega Ødegaard.

Israel scoret et trøstemål på overtid, men kampen var avgjort.

I den andre kampen i pulja slo Estland Moldova 3-2 etter at Moldova fikk en spiller utvist etter fem minutter.

Norges neste motstander i kvalifiseringen er Italia på Ullevaal stadion fredag 6. juni. Den kampen er allerede utsolgt.

---

FAKTA

VM-kvalifisering menn tirsdag, gruppe I i Debrecen, Ungarn:

Israel – Norge 2-4 (0-1)

2000 tilskuere

Mål: 0-1 David Møller Wolfe (39), 1-1 Mohammad Abu Fani (55), 1-2 Alexander Sørloth (59), 1-3 Kristoffer Ajer (65), 1-4 Erling Braut Haaland (83), 2-4 Dor Turgeman (90+3).

Dommer: Chris Kavanagh, England.

Gult kort: Torbjørn Heggem (32), Alexander Sørloth (72), Norge, Idan Nachmias (82), Israel.

Norge (4-4-2): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe (Marcus Holmgren Pedersen fra 90.) – Martin Ødegaard (Stian Gregersen fra 90.), Sander Berge, Patrick Berg (Lasse Berg Johnsen fra 74.), Andreas Schjelderup (Aron Dønnum fra 61.) – Alexander Sørloth (Jens Petter Hauge fra 74.), Erling Braut Haaland.

Ubenyttede reserver: Mathias Dyngeland, Egil Selvik – Sondre Langås, Erik Botheim, Thelo Aasgaard, Andreas Hanche-Olsen, Felix Horn Myhre.

Israel (5-3-2): Daniel Peretz – Liel Abada (Eli Dasa fra 61.), Idan Nachmias, Raz Shlomo, Sean Goldberg (Roy Revivo fra 46.), Manor Solomon – Dor Peretz (Dan Biton fra 61.), Eliel Peretz (Anan Khalaili fra 78.), Mahmoud Jaber (Mohammad Abu Fani fra 46.) – Oscar Gloukh, Dor Turgeman.

Ubenyttede reserver: Omri Glazer, Yoav Gerafi – Neta Lavi, Yarden Shua, Tai Baribo, Guy Mizrahi, Din David.

Øvrig kamp: Moldova – Estland 2-3.





---