Jakob Ingebrigtsen fortalte i retten om voldshendelser

Av Lars Eide/NTB og Mette Estep/NTB

Løpestjernen kom inn på tiltalen mot sin far i retten tirsdag formiddag. Han fortalte om en situasjon der han hadde vært ufin på skolen, og at det ble ringt hjem til familien på grunn av dette.

– Jeg visste ingenting, men det trodde han ikke noe på. Han anklaget meg for å lyve, før det oppsto en konfrontasjon der han slår meg i hodet flere ganger. Jeg sto med faren min som angrep meg og slo meg utallige ganger i hodet, sa han under vitnemålet i rettssaken mot trenerpappaen Gjert Ingebrigtsen.

I tiltalen mot friidrettsfaren er det flere punkter som omhandler vold. Blant annet skal han ifølge tiltalen ha slått, sparket og dyttet sønnen.

I vitnemålet i Sør-Rogaland tingrett tirsdag formiddag sa løpestjernen at han opplevde en atferdsendring hos faren i 2012. Han forklarte seg også rundt bruddet i 2022.

– Jeg følte at jeg ikke hadde fri vilje, og jeg hadde ikke noe jeg skulle ha sagt. Jeg var i et miljø og i en tilstedeværelse der alt var kontrollert og bestemt for meg. Enormt mye manipulasjon, sa Jakob Asserson Ingebrigtsen da han startet sin forklaring i Sør-Rogaland tingrett tirsdag.

Da hadde bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen først innledet dagen med sine bemerkninger til saken. Der varslet hun blant annet et oppreisningskrav på 220.000 kroner på vegne av sin klient og hans søster.

– Jeg husker at det ofte ble brukt mot meg hvis jeg var motvillig og lite motivert til å trene. Da møtte jeg veldig mye motstand og press, for det burde prioriteres. Da fikk jeg også beskjed om at jeg ikke kom til å bli noe om jeg ikke dro på trening, sa Ingebrigtsen.

– Veldig bestemt og strengt

Deretter åpnet han opp om at det i hans oppvekst var veldig mange regler hjemme. Han fortalte også at familien alltid «var mye for oss selv», uten mye kontakt med andre.

– Det har vært veldig bestemt og strengt uten at vi har hatt noe særlig skille mellom rett og galt. Det har vært vanskelig å forholde seg til. Det beste har vært å gjøre så lite som mulig, for da var jeg sikker på at jeg holdt meg innenfor reglene, sa han.

Ingebrigtsen fortalte at det fra 2012 ble vanskeligere å være rundt faren. Da begynte familien å medvirke i TV-serien «Team Ingebrigtsen».

– Da jeg var yngre, fra fem-seks til ti-elleve, vil jeg beskrive ham som veldig nervøs, nevrotisk og veldig usikker. Han var ekstremt kontrollerende. Det har vært mye frykt og usikkerhet som har gått over til å bli sinne og aggresjon på de rundt seg. Etter vi startet den serien og ble mer offentlige, ble han farligere å være rundt, for nå var det ikke bare kjefting og kontrollering, men også agenda der det var om å fremme seg selv og prøve å bli helt på en eller annen merkelig måte.

Tiltalte Gjert Ingebrigtsen ristet tidvis på hodet og henvendte seg til forsvareren sin mens sønnen Jakob forklarte seg. Gjert Ingebrigtsen har ikke erkjent straffskyld etter tiltalen.

Intriger

Jakob Ingebrigtsen forklarte at han følte han ble satt opp mot sine søsken både hjemme og på trening. Spesielt framhevet han brødrene Henrik og Filip, som han har trent sammen med hele livet.

– Vi ble fortalt at de andre hadde feil og at de var grunnen til det. Det over tid bygger seg opp til en større intrige oss tre mellom når en person har kontroll og påvirker oss i retning mot hverandre.

Deretter ble han spurt om han kan se tilbake på noen gode minner.

– Jeg kommer ikke på noen gode minner jeg har hatt med hele familien, sa han.

I 2022 brøt løpertrioen med faren som trener. Håpet var at forholdet hjemme skulle bedre seg.

– Det var mest av alt trist, men samtidig en ting som selvfølgelig ble til det bedre, sa han.

Omtaler mor som omsorgsfull

Han forklarte også at både hans mor og bror ble kontrollert av den tiltalte.

– Mamma har vært veldig god og omsorgsfull, men hun har vært veldig bundet og har selv levd under veldig vanskelig forhold, der hun ikke har hatt så mye makt eller kontroll selv. Men i min oppvekst og barndom med mamma, så opplevde jeg det som trygt. Det trygge har veldig kjapt forsvunnet når vi var til stede alle, for da ble hun undertrykt.

Faren, som han og løperbrødrene Henrik og Filip omtaler som Gjert, er tiltalt for vold i nære relasjoner. Jakob.er den første fornærmede i saken og forklarer seg tirsdag og onsdag. Lillesøsteren skal deretter forklare seg, til rettsuka er over torsdag.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for fysisk og psykisk å ha mishandlet to av sine sju barn. Han erkjente ikke straffskyld etter tiltalen da saken åpnet mandag.

---

Fakta om tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen

Dette er tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen:

Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet datteren sin, som nå er 18 år i perioden mellom 2018 og 5. januar 2022. Ifølge påtalemyndigheten har han utøvd trusler, tvang, vold, begrenset bevegelsesfriheten hennes og krenket henne på andre måter.

Tiltalen faller inn under straffelovens paragraf 282. For handlinger som skal ha skjedd før 1. oktober 2015, gjelder den tidligere straffelovens paragraf 219.

Gjert Ingebrigtsen har hele tiden nektet straffskyld.

Datteren

Påtalemyndigheten lister opp at Gjert Ingebrigtsen blant annet:

En gang i 2018/2019 i bilen på vei til Stavanger, slo henne en gang i ansiktet fordi hun hadde glemt pulsklokken sin.

Ved flere anledninger i tiden etter hendelsen beskrevet ovenfor, skrek til henne dersom hun ikke turte svarte ham, samt truet med å si «jeg skal faen meg ta deg» eller lignende.

Ved en anledning hvor hun i en krangel lukket en skyvedør hardt igjen, kom han etter henne i gangen og kommanderte henne tilbake til døren, før han dyttet henne med begge hender i overkroppen slik at hun falt i gulvet.

Under en kjøretur skrek han til henne slik at hun begynte å gråte. På spørsmål om hun var redd for ham svarte hun bekreftende. Han kjørte deretter rundt med henne i bilen helt til hun lovet å ikke fortelle noen om hendelsen

I forbindelse med diskusjoner skjedde det månedlig at han prikket henne med fingeren på brystkassen og overarmen, samtidig som han skrek høyt at hun var en idiot. Hun stivnet av redsel og opplevde dette truende og aggressivt.

Da hun ville slutte med løping høsten 2021, tvang han henne over tid til å være hjemme på fritiden mot hennes vilje, uttalte at hun ikke var datteren hans lenger, at hun ødela livet hans, at han skulle stå i veien for alt hun prøvde å oppnå, samt ignorerte henne og kalte henne idiot og evneløs.

Under en krangel onsdag 5. januar 2022, kjeftet han på henne og holdt en finger opp mot ansiktet hennes, før han slo henne i ansiktet med et håndkle slik at hun fikk et rødt merke på kinnet.

Jakob Ingebrigtsen

Påtalemyndigheten mener den kan bevise at Gjert Ingebrigtsen gjentatt ganger har mishandlet Jakob Ingebrigtsen. Perioden er fra januar/februar 2008 til en gang i løpet av 2017/18:

En gang i januar/februar 2008, som reaksjon på at Jakob hadde fått en negativ melding på atferd fra skolen, slo han Jakob gjentatte ganger samtidig med to flate hender på hver side av hodet over noe tid, mens han ropte og skrek til gutten. Da Jakob tok hendene sine beskyttende mot hodet, førte han guttens hender ned igjen og fortsatte deretter og slå.

I juni 2008 da Jakob ble forsinket til et løp, mens han ropte og skrek til gutten, tok han tak foran på Jakobs T-skjorte og slo ham på kinnet med flat hånd.

Sommeren 2009, utendørs, da Jakob falt på sparkesykkel, sparket han ham i magen mens Jakob sto med knær og hender i bakken.

En gang noe etter dette, mens Jakob gikk på barneskolen, på kjøkkenet, tok han fra Jakob en Ipad og dyttet ham hardt så gutten mistet balansen og føk flere meter.

En gang i 2015/2016, mens de satt i bilen på vei for å hente søsteren Ingrid, sa han til Jakob at han skulle «skambanke ham og slå ham helseløs» eller lignende.

Sommeren 2016, under junior-NM på Brandbu, over telefon mens de diskuterte bestilling av hotellrom, sa han til Jakob at han skulle «skambanke og slå ham helseløs», eller lignende.

Ved gjentatte anledninger i første del av perioden knipset han til Jakob i kinnet.

Gjennom hele perioden opptrådte han jevnlig og hyppig, nær daglig, aggressivt og truende overfor Jakob, i form av høylytt skriking og kjefting, hvor han kunne stå over gutten og peke eller vifte med pekefingeren helt oppe i ansiktet hans, skrike «nå er du jævlig forsiktig» eller lignende og omtale ham med nedlatende skjellsord som blant annet «jævla idiot», «kjeltring»,”dum», «mindre verdt» og «terrorist». Ved en slik anledning i løpet av 2014 eller 2015, i familiehjemmet, kastet han en Playstation Jakob brukte ut av vinduet.

Mishandlingen medførte en konstant og vedvarende frykt hos Jakob for nye fysiske og psykiske krenkelser og frykt for å bli fysisk og/eller psykisk skadet, står det i tiltalen.

---