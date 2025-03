Hopptrener gjør helomvending – vil likevel hjelpe Norge etter VM-jukset

Det er TV 2 som får bekreftet den uventede helomvendingen.

Slovenske Norcic er til daglig leder for den norske B-gruppa i hopp, men ble forespurt om han kunne fungere som landslagstrener da Magnus Brevig ble suspendert etter dressjukset i Trondheim.

Det takket han først nei til.

– Jeg sa til dem at jeg ville fullføre jobben med guttene mine fra B-laget. De sa jeg skulle ta over A-laget, men jeg sa klart ifra at de måtte ordne opp i situasjonen selv, sa Norcic i et intervju med Siol.net.

Nå snur han og blir med A-laget til verdenscupavslutningen i hjembyen Planica. Anders Fannemel fortsetter samtidig som hovedtrener.

– Jeg vil hjelpe Fannemel der det trengs. Jeg kjenner disse utøverne, så selvfølgelig vil jeg hjelpe. Men Fannemel er hovedtrener, det ble bestemt allerede i Holmenkollen, sier Norcic til TV 2.

– Det har selvfølgelig vært noen stressende uker, men vi er profesjonelle, så vi skal bli fullføre denne sesongen denne siste uken. Jeg skal gjøre mitt beste, legger han til.