Fotballen ruster seg for enda mer politikk: – Store spørsmål

– Jeg tror dessverre spillerne er blitt vant til å spille fotball med et vanskelig bakteppe i en verden der det er uro og i mange tilfeller krig.

Det sier Lise Klaveness til NTB under et besøk i Debrecen, Ungarn, der Norge møter Israel til VM-kvalifiseringskamp i kveld.

Krigen i Gaza er blitt et mørkt bakteppe for det som i utgangspunktet kunne blitt en norsk fotballfest på Nagyerdei stadion. Klaveness tok bort noe av trykket på Solbakken og spillerne ved å møte mediene foran kampen.

Det er ikke første gang hun står i en vrien situasjon som fotballpresident og må håndtere internasjonale politiske temaer. Og heller ikke den siste.

– Intenst

– Det har vært tre intense år rent politisk, og fotball er verdens største bevegelse. Da blir fotballen i likhet med næringslivet og andre også dratt inn i det, slik er det bare, sier Klaveness og fortsetter:

– Når vi ser det politiske bildet nå, og hvor VM skal være neste år, så er det ingen tvil om at vi går inn i en tid der det er store spørsmål som kommer til å bli stilt, og som fotballen på en eller annen måte må håndtere. Da er det utrolig viktig for meg å skille mellom det prinsipielle og det emosjonelle, selv om begge deler må være til stede både for spillere og ledere.

Norge forsøker å kvalifisere seg til et fotball-VM som skal spilles i USA, Canada og Mexico. Den amerikanske presidenten Donald Trump har tatt kontroversielle grep og startet handelskrig mot blant andre de to medarrangørene.

Må stå i det

Alexander Sørloth, en av Norges mest rutinerte landslagsspillere, kjenner seg igjen i at fotballen stadig blir dratt inn i politikken.

– Jeg tror dessverre ikke det kommer til å stoppe, så jeg tror det bare er noe vi er nødt til å stå i. Jeg tror man er nødt til å være bevisst på det som foregår, men til syvende og sist er jobben min å være fotballspiller, sier Sørloth til NTB.

Fra palestinske organisasjoner i Norge er det kommet krav om boikott av Israel-kampen, men det har ikke vært ønskelig for verken spillere, trenere eller ledere i NFF.

– Det tror jeg ikke har noen hensikt. Det beste vi kan gjøre er å spille kampen og slå Israel. Å gi dem seks poeng hadde ikke hjulpet noe som helst, mener Atlético Madrid-stjernen.

Urolig verden

Landslagssjef Solbakken er også blitt vant til å svare på utenomsportslige spørsmål. Mandag ble han pepret med dem av israelske journalister som antydet at han har tatt parti i Midtøsten-konflikten.

– Verden er urolig. Det trenger du ikke å være journalist eller fotballtrener for å oppfatte, sier han til NTB.

Han svarer «ja» på spørsmål om han også venter flere politiske saker i årene som kommer, men sier at han ikke er lei av at det overskygger det fotballfaglige.

– Nei, det må vi leve med. Men nå har vi en god leder og en god organisasjon til å håndtere dette i mye større grad. Jeg er ganske rolig på det, sier han.

I forkant av Israel-kampen har spillerne fått tilbud om informasjon og veiledning om krigen. I den norske leiren frykter man ikke at konflikten skal påvirke selve fotballkampen.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på egentlig. Jeg tror det blir en tøff kamp uansett. Israel er et bedre lag med bedre spillere enn Moldova, men vi er klare for oppgaven og skal hamle opp med Israel, sier Sørloth.

