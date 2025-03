Bekrefter: Mer «Team Ingebrigtsen» i rettssaken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kommer også til å spille av en del klipp under eksaminasjon av vitner og de fornærmede. Vi ønsker å høre deres forklaring på hvorfor man har sagt og gjort som man har gjort, sa forsvarer Heidi Reisvang til NTB.

Hun omtalte det som «absurd» at påtalemyndigheten ifølge henne ikke hadde sett på TV-dokumentaren som relevant.

Aktor Ellen Gimre uttalte at de vil komme nærmere tilbake til spørsmålet om relevans i prosedyren.

– Utover det vil vi også spille av en del under dokumentasjonsdelen avslutningsvis. Men hva som kommer når, er litt vanskelig å vite akkurat nå. Det kommer an på hvordan saken utspiller seg, forteller Reisvang videre.

Ble advart

I tillegg vil deler av serien «Morgendagens helter» med Jakob Ingebrigtsen også bli framvist i retten. Den er spilt inn fra 2011-2013 og er ifølge forsvarerne sentral for tiltalen som omhandler Jakob.

Mette Yvonne Larsen er bistandsadvokaten til Jakob Ingebrigtsen og søsteren. Hun mener det er tynt.

– Som bistandsadvokat vet jeg at familievold er noe man kanskje ikke ser så mye på TV, sa hun etter endt rettsdag.

Hun peker også på at produksjonen ble advart av ett av familiemedlemmene. Det kom fram i en epostmelding som ble vist for retten mandag.

– Jeg tror nok ikke dette blir så avgjørende for retten, det er min oppfatning, sa Larsen om NRK-serien som ble avpublisert i fjor.

– Svært sentralt bevis

Reisvangs oppfatning er en helt annen.

– Det kan ha skjedd vold selv om det ikke vises på TV. Det er en helhet her, og derfor har vi vitner som kan forklare seg om denne familien, om tilblivelsen og filmingen og deres inntrykk i familien, sa hun.

– I lys av det vitnene vil forklare, mener vi at Team Ingebrigtsen er et svært sentralt bevis og at det representerer sånn som det faktisk var, sa Reisvang.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for å ha mishandlet to av sine sju barn: løpestjernen Jakob Asserson Ingebrigtsen (24) og datteren (18).

Strafferammen er fengsel i inntil seks år. Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist alle anklager og erkjente heller ikke straffskyld da tiltalen ble lest opp for ham mandag.