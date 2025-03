Tiger Woods bekrefter forhold til Trumps ekssvigerdatter

Golfspilleren har innledet et forhold til USAs president Donald Trumps tidligere svigerdatter Vanessa Trump.

Vanessa Trump var gift med Donald Trumps eldste sønn, Donald Trump junior, i 13 år før paret ble skilt i 2018. Sammen har de fem barn.

Ryktene om paret har svirret en tid, og natt til mandag kom bekreftelsen på X.

– Det er kjærlighet i luften, og livet er bedre med deg ved min side. Vi ser fram til å reise gjennom livet sammen, skrev golflegenden Woods.

Vanessa Trump bekreftet selv forholdet på Instagram.

Tiger Woods er kjent for å verne om sitt privatliv etter at han for 15 år siden fikk sitt første ekteskap endevendt i mediene. Fra 2004 til 2010 var han gift med svenske Elin Nordegren, men de ble skilt etter at Woods innrømmet utroskap.

Ifølge nyhetsbyrået AFP kom det fram at Tiger Woods hadde vært sammen med rundt 120 andre kvinner mens han var gift med den svenske kvinnen.

Etter skilsmissen fra Nordegren har Woods aldri kommet opp på sitt tidligere beste nivå som golfspiller. Hans siste seier på PGA-touren kom i 2019.

Med sine 15 Major-titler tilhører Tiger Woods en av golfhistoriens aller beste spillere.