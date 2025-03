Solbakken ser ikke parallell mellom Israel og Russland: – Et annet historisk bakteppe

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Solbakkens elever fortsetter VM-kvalifiseringen med bortekamp mot Israel i ungarske Debrecen.

I forkant har mye handlet om situasjonen i Midtøsten, der Israel den siste tiden har rettet nye angrep mot Gaza og Sør-Libanon.

Da Solbakken møtte pressen søndag, fikk han en rekke spørsmål om problematikken knyttet til å skulle møte et israelsk landslag nå. Landslagssjefen er tydelig på at politikk og idrett ikke han holdes atskilt.

– Det henger jo sammen. Det er vanskelig å skille det. Selv om du håper at alle skal ha en arena å konkurrere på uavhengig av politikk, svarte Solbakken.

Annet bakteppe

– Noen idrettsfolk får kanskje ikke utøvd idretten sin på grunn av en politisk låst situasjon, men det henger sammen. Jeg er ikke i tvil om at russiske utøvere ikke skal kunne delta i idretten. Det som skjer i Midtøsten har imidlertid et annet historisk bakteppe som gjør at det blir mer komplisert enn Russland-Ukraina, la han til.

Spillerne i den norske troppen har fått tilbud om ekstra informasjon og veiledning knyttet til det å skulle forholde seg til Midtøsten-konflikten inn mot tirsdagens kamp.

Det gjelder også kaptein Erling Braut Haaland.

– Haaland har fått de samme opplysningene og de samme mulighetene som alle andre med tanke på å få ekstra hjelp og informasjon. Jeg tror ikke du skal undervurdere at mange har egne og sterke oppfatninger, sa Solbakken.

Ikke instruert

Han avviste samtidig at spillerne er instruert til å mene eller uttrykke noe spesielt.

– Ingen instruksjoner. Jeg pålegger aldri noen å si noe. Hvis noen vil si noe innad eller utad, må de få lov til det, sa landslagssjefen.

Han håper ikke Israel-diskusjonen fører til en form for energilekkasje inn mot kampen i Debrecen.

– Vi har snakket om det, og det er ikke noe vi ønsker. Men samtidig er det ting i verden som er mye, mye viktigere enn fotball. Det bakteppet vi ser nå er vanskelig å sette i sammenheng med en fotballkamp, sa Solbakken.