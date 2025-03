Israels landslagskaptein reagerer på norske uttalelser – ber spillerne lære av Solbakken

Landslagskaptein Dasa og landslagssjef Ran Ben Shimon møtte mandag kveld pressen foran tirsdagens VM-kvalifiseringskamp mot Norge i ungarske Debrecen.

Der ble de blant annet konfrontert med at flere norske spillere de siste dagene har uttalt seg offentlig om situasjonen i Gaza.

– Kommentarer er greit. Man kan ha en mening om ulike temaer, men jeg hadde foretrukket at folk som uttrykker seg hadde forstått temaene de snakker om, og at de kan vise meg hvor Gaza og Israel ligger på kartet. Da skal jeg kanskje lytte til dem, sa landslagskaptein Dasa på spørsmål fra NRK.

– Jeg setter ikke pris på folk som uttaler seg om ting de ikke forstår. Det handler helt generelt om livet. Jeg hørte landslagssjefen deres uttale seg denne morgenen. Spillerne burde lære av han og måten han snakket på. Han la seg i midten, fordi han ikke kjenner til hva som skjer, la han til.

Kritiske til Solbakken

Tidligere mandag ble Ståle Solbakken grillet av israelske journalister. Den norske landslagssjefen ble anklaget for å ikke vite nok om konflikten i Midtøsten.

Solbakken måtte også svare for noen av sine tidligere uttalelser om situasjonen i og rundt Gaza.

– Vi er her for å spille fotball. Vi kan snakke hele dagen om dette, men da har vi ikke tid til å ta alle diskusjonene, sa landslagssjefen.

Han var klar på at han ikke har tatt side, selv om det ble hevdet fra de israelske journalistene at han har snakket mest om Palestina.

– Du svarer som en «gentleman», men skjønner du vår side av det? spurte en av journalistene.

– Jeg ser begge sidene. Denne krigen er ille for alle parter, svarte Solbakken.

– Grusomt for alle

Norges landslagskaptein Martin Ødegaard er blant dem som har uttalt seg om Gaza-situasjonen. Han sa nylig at tirsdagens kamp har et bakteppe som ikke kan ignoreres.

– Det er grusomt for alle, men vi må forholde oss til at Uefa har bestemt at de kampene skal spilles, så vet alle at det er forferdelig, sa han på et pressetreff nylig.

Landslagssjef Ran Ben Shimon sa på mandagens pressetreff at han ikke tror uttalelsene vil prege kampen.

– Jeg tror ikke det. Jeg forbereder spillerne mine på en fotballkamp. Det eneste fokuset er profesjonelle ting, spillsystemer og hvordan vi skal spille. Jeg vet ikke hva folk har sagt, og jeg bryr meg ikke, sa han.

– Jeg kan ikke uttale meg på noen annen måte enn kapteinen min. Jeg støtte alt han sa, la Shimon til.

Nye angrep

Ifølge det palestinske helsedepartementet er over 50.000 mennesker drept i israelske angrep siden oktober 2023, og over halvparten av ofrene er barn og kvinner.

Tallene fra er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men regnes som pålitelige av FN og hjelpeorganisasjoner.

Israel hevder på sin side å ha drept rundt 20.000 militante palestinere i krigen, men har ikke lagt fram dokumentasjon for påstanden.

Nylig ble den inngåtte våpenhvilen brutt i form av nye angrep.

Les også kommentar: Fotball, krig og Norge