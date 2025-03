Hoppsjef Aalbu bekrefter: FIS-topp stanset ham fra å trekke seg etter VM-jukset

Aalbu forteller om det ukjente dramaet som utspilte seg i kulissene i en ny episode av Nettavisen-podkasten « Stavrum & Eikeland».

Hoppsjefen sier han var svært langt nede etter at Norges juks ble kjent i kjølvannet av storbakkerennet på VMs nest siste dag i Trondheim.

Fem dager deretter innkalte Norges Skiforbund til pressekonferanse i Holmenkollen for å uttale seg om framdriften i saken. Nå røper Aalbu at han på den seansen hadde bestemt seg for å gi beskjed om at han ville slutte.

– Jeg hadde bestemt meg torsdag den 13, mars, på Holmenkolldagen. Da skulle jeg på en pressekonferanse med Tove (Moe Dyrhaug), skipresidenten, og jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle gi meg, sier Aalbu i podkasten.

Telefonsamtalen som endret alt

Aalbu er tydelig på at han følte byggverket han selv var hovedarkitekten bak hadde ramlet sammen i løpet av få dager.

– Det ble for mye for meg, følte jeg. Jeg følte at vi hadde bygget opp et nytt omdømme og fått økonomien på plass. Det var første gang på mange år at vi hadde en bærekraftig økonomi og ikke måtte ha hjelp av andre. Det følte jeg var i ferd med å rakne ordentlig, sier hoppsjefen.

Aalbu røper også hva som fikk han til å ombestemme seg i nærmest siste sekund. Det var en uventet telefon fra renndirektøren i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), Sandro Pertile.

– Det var helt sikkert noen som hadde sladret til han. Det er ikke ofte han ringer meg og i hvert fall ikke strategisk rett før en pressekonferanse. Han sa «jeg håper at du kan stå i denne jobben, for det er viktig for norsk hoppsport. Vi trenger Norge også», sier Aalbu.

Gjorde helomvending

Hoppsjefen sier at telefonsamtalen var hyggelig, og at han i etterkant fikk lovnader fra sentrale sponsorer om at de ikke skulle forlate skuta dersom han selv fortsatte.

På den påfølgende pressekonferansen gjorde hoppsjefen der derfor klart at han ikke aktet å forlate jobben.

Skipresidenten var i tillegg tydelig på at Aalbu hadde forbundets fulle tillit.

FIS har igangsatt en gransking av det norske VM-jukset. Det er ventet at det kan ta både uker og måneder før en konklusjon foreligger.

