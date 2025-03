Tyskland sendte Italia inn i Norges VM-kvalifiseringsgruppe

Etter å ha assistert på begge Tysklands mål i 2-1-seieren i Milano torsdag, scoret Joshua Kimmich ledermålet på straffespark og leverte to nye assist da Tyskland økte til 3-0 før pause i Dortmund.

Kampen om avansement virket avgjort før Moise Kean utnyttet en misforståelse mellom Jamal Musiala og Kimmich til å redusere rett etter pause. Så scoret Kean igjen, og Tyskland var heldig da straffesparket som kunne gitt 3-3 med 20 minutter igjen ble omgjort ved VAR-skjermen.

Italia fikk likevel sitt straffespark på overtid, og Giacomo Raspadori satte inn utligningsmålet, men da var det for sent. Tyskland fikk ikke full revansj for VM-semifinaletapet på samme arena i 2006, men vant 5-4 sammenlagt.

Mens tyskerne i juni får avvikle nasjonsligasluttspillet på hjemmebane, kommer Italia til Ullevaal 6. juni med mye å rette opp i møte med et sluttspillhungrig norsk lag.

– Personlig synes jeg vel Tyskland er et par hakk over Italia. Men det er to kjempestore nasjoner og fantastiske lag. Så det er vanskelige lag å møte på hver sin måte, sa Andreas Schjelderup til NTB før søndagens returkamp.

Han nøler ikke med å erklære at målet er gruppeseier.

– 100 prosent. Med spillerne vi har, bør det være fullt mulig å kunne vinne denne gruppa og komme til VM.

VM-tørke

Italia har fire VM-titler (sist i 2006) og to EM-titler (sist i 2021), men har ikke spilt en kamp i et VM-sluttspill siden laget ble utslått i gruppespillet i Brasil i 2014. «Gli Azzurri» har feilet i to VM-kvalifiseringer på rad, og Ståle Solbakkens menn skal prøve å gjøre deres VM-vei trang og bratt en gang til.

Tyskland trykket Italia tilbake fra start søndag med høyt press, men mål ble det først da Italia etter en snau halvtime for første gang sendte flere spillere framover, og Tyskland kunne kontre.

Leon Goretzka slo en flott stikker til spissen Tim Kleindienst, som stormet inn i feltet med Alessandro Buongiorno på etterskudd. Stopperen dro først i trøya hans, sparket ham deretter på beinet, og straffesparket var klart. Kimmich skjøt ballen hardt og flatt i hjørnet.

Flaut baklengsmål

I det 36. minutt ble det 2-0 på flaut vis for italienerne. Antonio Rüdiger fant Kleindiensts hode med et innlegg, og Donnarumma måtte vise klasse for å slå over. Så viste han dårlig dømmekraft da han gikk ut i feltet og klaget på forsvarsspillet. Mens italienerne kranglet, tok Kimmich hjørnesparket til Musiala, som kunne beine ballen i åpent mål.

Rett før pause leverte Kimmich sin fjerde målgivende pasning i dobbeltoppgjøret. Nico Schlotterbeck vant ballen dypt på Italias halvdel, og Kimmich ble spilt fram på høyresiden. Han vippet ballen mot lengste stolpe, der Kleindienst knuste Giovanni Di Lorenzo i lufta og nikket inn. Donnarumma slo ballen ut, men den hadde vært langt over streken.

Italia greide å samle seg i pausen, og Kean tente et håp om iallfall å berge ansikt da Kimmich ikke greide å få kontroll på en dårlig pasning fra Sané, og spissen kunne skyte i mål.

Høyspenning

Italia begynte å øyne håp om en mirakuløs vending da samme mann reduserte igjen i det 69. minutt. Han ble spilt fram i feltet av innbytter Giacomo Raspadori, som akkurat hadde kommet inn, og skrudde ballen rundt en passiv Jonathan Tah og i mål.

Fire minutter senere dømte Szymon Marciniak straffe til Italia da Schlotterbeck gikk i duell med Di Lorenzo uten å nå ballen, og italieneren falt. For lett, syntes åpenbart de VAR-ansvarlige, som kalte Marciniak til videoskjermen, og avgjørelsen ble omgjort.

Tyskland hevet seg mot slutten, og Donnarumma måtte ta fram sitt beste for å nekte Kimmich scoring på et frispark. På overtid fikk Italia en VAR-straffe etter at Maximilian Mittelstädt handset på et hjørnespark, og Raspadori gjorde 3-3. Det ble spilt ytterligere noen minutter, men Tyskland holdt unna.

Italia har historisk vært en lei nøtt for Norge i VM-sammenheng. Alle Norges tre deltakelser i VM-sluttspill endte etter tap mot Italia, i 1938, 1994 og 1998.