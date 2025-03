Toppserien: Drømmestart for Brann og Vålerenga

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Monica Isaksen fikk sin drømmedebut for Brann. Hun scoret to raske mål etter pause. 21-åringen ble før sesongen hentet fra Stabæk og viste seg umiddelbart fram for sin nye klubb.

– Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse å få så mye støtte når slike ting skjer. Man har egentlig ikke ord, sa hun til TV 2 etter å ha blitt byttet ut.

Fjorårets toppscorer Anna Aahjem sendte Brann i føringen etter et drøyt kvarter. Skuddet til Lauren Davidson ble stoppet av et Rosenborg-bein, men ballen falt til Aahjem som enkelt satte den i mål.

Aahjem scoret 18 mål for Brann sist sesong.

RBK fikk kampen mer inn i sitt spor etter pause, men i det 54. minutt var det igjen hjemmelaget som fikk uttelling. Davidson slo ballen hardt inn i feltet, der Isaksen stupte inn 2-0.

Bare minutter senere skulle det igjen lykkes for 21-åringen. Isaksen driblet seg fri og skjøt i hjørnet på flott vis.

– Det første målet er litt klønete, men det går inn. Så får jeg en ny sjanse og klarer å være kald, sa Isaksen.

Brann hadde 15 poeng opp til mester Vålerenga sist sesong, mens Rosenborg ble nummer tre.

Brann møter Stabæk borte i neste runde, mens RBK tar imot nyopprykkede Bodø/Glimt.

Storseier til VIF

Regjerende mester Vålerenga scoret fem mål før pause og slo til slutt Kolbotn 6-0 i sesongåpningen i Toppserien.

Vålerenga har vunnet serien to ganger på rad og vil være en god gullkandidat også i 2025. De kongeblå åpnet med en skikkelig kalasseier på eget gress.

Sædís Heidarsdóttir åpnet scoringsballet etter 14 minutter, og 30 minutter senere la Karina Sævik på til 5-0. Kampen var avgjort til pause.

I 2. omgang scoret Tilde Lindwall det eneste målet. Dermed kan den regjerende mesteren se tilbake på en meget god serieåpning.

Kolbotn unngikk nedrykkskvalifisering sist sesong ved å bli nummer åtte.

LSK Kvinner slo Lyn

LSK Kvinner var lenge i fare for å gå konkurs i 2024-sesongen, men reddet seg og sørget for videre spill.

Søndag var det duket for sesongens første seriekamp hjemme mot Lyn. Der ble det seier etter at svenske Haahr fikk fulltreff etter en times spill. Thea Kyvåg slo en pasning inn i feltet, og Haahr fikk tid til å sikte.

Marte Hjelmhaug la på til 2-0 mot slutten.

Lyn endte på sjetteplass i fjor. Oslo-klubben er vert for Hønefoss i neste serierunde. LSK Kvinner skal møte Kolbotn borte.

Hønefoss åpnet sin tilværelse i Toppserien med tap for Stabæk. Emilie Bølviken scoret kampens eneste mål etter snaut 20 minutter. Kapteinen curlet ballen i hjørnet på flott vis.

Stabæk har Brann på hjemmebane i neste runde.

Bodø/Glimt og Røa åpnet sesongen fredag. Der vant de nyopprykkede nordlendingene 1-0.

---

FAKTA

Toppserien kvinner søndag, 1. runde:

Hønefoss – Stabæk 0-1 (0-1)

Aka Arena: 1035 tilskuere

Mål: 0-1 Emilie Bølviken (18).

Dommer: Maliha Ahmady, Mjøndalen.

Gult kort: Mina Pedersen, Hønefoss, Emilie Bølviken, Stabæk.

Hønefoss (4-3-3): Siri Ervik – Ane Jørgensen, Ingrid Haug (Synne Masdal fra 83.), Mina Pedersen, Malin Rovelstad (Selma Olderheim fra 87.) – Malene Dunsby (Oda Stålesen fra 72.), Emilia Ruud, Synne Hamborg – Celine Larsen (Inger Vadder fra 45.), Kristin Gumaer, Silje Nyhagen.

Stabæk (4-3-3): Sunniva Skoglund – Silje Bjørneboe (Sandra Pallesen-Nygård fra 64.), Mille Helland Flø, Silje Helgesen, Emilie Bølviken – Mathea Berg-Solemdal (Andrea Anderdal fra 64.), Emilie Østerås, Selma Hernes – Ida Natvik (Anna Malmin fra 84.), Iris Omarsdottir, Guro Hammer Røn (Fanny Lång fra 90.).





LSK Kvinner – Lyn 2-0 (0-0)

LSK-hallen: 566 tilskuere.

Mål: 1-0 Amanda Haahr (49), 2-0 Marte Hjelmhaug (84).

Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg Lade.

Gult kort: Amanda Haahr, Andrea Holmstrøm, LSK Kvinner.

LSK Kvinner (4-3-3): Klara Sporsem – Andrea Holmstrøm, Emma Braut Brunes, Marte Hjelmhaug, Oda Johansen – Mille Ivi Christensen (Carina Alfredsen fra 80.), Emma Peuhkurinen, Tonje Erikstein – Amanda Haahr (Luana Cotrau fra 88.), Mari Nyhagen (Christina Herseth fra 77.), Thea Kyvåg.

Lyn (4-3-3): Kirvil Odden – Josefine Birkelund (Thea Mikkelsen fra 73.), Vilde Aasprang, Emma Helstad Amundsen (Maria Fink fra 84.), Solveig Slemmen (Kajsa Pettersen fra 84.) – Anna Palm, Naina Inauen, Kristin Holmen – Nora Håheim, Joshualyn Reeves (Cornelia Fladberg fra 73.), Jenny Røsholm Olsen.





Vålerenga – Kolbotn 6-0 (5-0)

Intility Arena: 630 tilskuere.

Mål: 1-0 Sædís Heidarsdóttir (14), 2-0 Mawa Sesay (29), 3-0 Olaug Tvedten (33), 4-0 Sara Hørte (38), 5-0 Karina Sævik (44), 6-0 Tilde Lindwall (73).

Dommer: Marit Skurdal, Oppsal.

Vålerenga (3-4-2-1): Tove Enblom – Sara Hørte (Michaela Kovacs fra 59.), Elise Thorsnes, Iselin Sandnes Olsen – Ronja Aronsson (Linn Vickius fra 68.), Eline Hegg, Thea Bjelde (Tomine Enger fra 45.), Sædís Heidarsdóttir – Mawa Sesay, Olaug Tvedten (Tilde Lindwall fra 59.) – Karina Sævik (Marie Moen Preus fra 59.).

Kolbotn (4-2-3-1): Savanna Duffy – Lea Ellingsen, Anna Bure Pettersen, Josefine Lefdal, Ebba Niss – Aida Berg (Linnea Haugen fra 87.), Sigrid Gamst – Amalie Lia (Iselin Brualøkken fra 87.), Camilla Linberg, Nadia Tahirukaj (Linn Huseby fra 70.) – Tiril Haga.





Brann – Rosenborg 3-0 (1-0)

Brann stadion: 6792 tilskuere.

Mål: 1-0 Anna Aahjem (18), 2-0 Monica Isaksen (54), 3-0 Isaksen (56).

Dommer: Emilie Rodahl Torkelsen, Bækkelaget.

Gult kort: Nora Lie Eghdami, Lauren Davidson, Brann, Synne Aunehaugen, Matilde Rogde, Agnes Nyberg, Rosenborg.

Brann (4-2-3-1): Selma Panengstuen – Nea Lehtola, Joanna Tynnilä, Mia Authen, Tomine Svendheim (Cecilie Redisch Kvamme fra 70.) – Nora Lie Eghdami (Mathilde Kruse fra 56.), Karoline Haugland – Lauren Davidson, Signe Gaupset (Cassandra Bogere fra 63.), Monica Isaksen (Johanna Renmark fra 70.) – Anna Aahjem (Amalie Eikeland fra 57.).

Rosenborg (4-3-3): Rugile Rulyte – Matilde Rogde, Andrea Buberg (Kristine Leine fra 65.), Synne Aunehaugen, Hanna Dahl (Synne Brønstad fra 60.) – Elin Sørum, Agnes Nyberg, Oline Fuglem – Rebecka Holum (Ine Berre fra 74.), Eivor Ulvund (Celine Nergård fra 74.), Karna Sødahl (Beate Marcussen fra 60.).



Spilt fredag: Bodø/Glimt – Røa 1-0.

---