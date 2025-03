Svensk seier i brødrene Bøs avskjedsfest i Kollen

Ut fra siste skyting var Samuelsson og Endre Strømsheim i tet med flere løpere rett bak, men på siste runde ga svensken alt han hadde og fikk et solid forsprang ned til sin norske konkurrent.

Til slutt kunne han ta en solid triumf og med det sende et lite stikk til sine norske rivaler gjennom mange år. På oppløpet hysjet han på publikum.

Aldri mer verdenscup

Strømsheim tapte mer tid og måtte kjempe om den siste pallplassen mot verdenscupvinner Sturla Holm Lægreid. Den kampen vant Strømsheim. Éric Perrot ble nummer to.

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø gikk søndag karrierens siste renn. De legger begge våpen og ski på hylla. Ingen av dem kunne hevde seg i toppen i søndagens avslutningsrenn. Thingnes Bø ble nummer sju.

– Selv om sesongen er over, så merker man med en gang at det blir aldri mer verdenscup i skiskyting. Det har vi sett for oss, men det er samtidig rart. Nå er det over. Vi skal aldri krige om medaljer og jakte drømmen. Nå er det andre drømmer vi skal jakte på, sa Thingnes Bø til TV 2.

Tarjei gled i mål som nummer 23 og tok seg tid til å flagge og bukke på oppløpet.

– En fantastisk målgang, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

– En verdig avskjed, la medkommentator Ole Kristian Stoltenberg til.

Det var stor stemning blant et internasjonalt publikum i Kollen søndag. (Thomas Andersen/NTB)

Medaljesankere

Storebror Tarjei (36) tok i alt 15 individuelle seirer i verdenscupen. Tre OL- og 12 VM-gull ble det også. Tarjei Bø gikk ikke sprint og jaktstart i Kollen som følge av sykdom, men stilte til start søndag. Han var på forhånd klar på at formen ikke tilsa at han kunne kjempe i toppen.

– Det var veldig deilig da feberen slapp i går. Det har vært en spesiell dag. Det var et tungt løp, men fint samtidig. Det var en helt nydelig dag, sa Bø til TV 2.

Thingnes Bø stoppet på 91 enkeltseirer og fem sammenlagttitler i verdenscupen. I OL ble det fem gull, mens det i VM har blitt rekordmange 23 triumfer.

– For en karriere, sa TV 2-ekspert Ole Einar Bjørndalen.

Sebastian Samuelsson vant sesongens siste verdensrekord foran et stort svensk publikum i Kollen. (Thomas Andersen/NTB)

Vil fortsette i sporten

Brødrene Bø har begge uttalt at de ønsker seg en rolle i skiskyttersirkuset etter karriereslutt.

– Vi ønsker ikke å hoppe helt av. Vi ønsker fortsatt ha en fot på innsiden av det. Om det er fransk TV, norsk TV eller noe annet, vet jeg ikke. Vi får se hva følelsen er når sommeren kommer, sa Tarjei Bø på et pressetreff tidligere i uken.

Sturla Holm Lægreid sikret verdenscuptittelen med triumfen på jaktstarten lørdag. Da slo han Thingnes Bø i en tett duell.