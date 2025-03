Solbakken: – Så bra som det kan få blitt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Første omgang var så bra som det kan få blitt når vi møter et lag som pakker seg godt inn. Det var veldig viktig å få et tidlig mål. Da ble det psykologisk lettere for spillerne å gjennomføre det vi skulle, sa han til TV 2.

Norge herjet i den første omgangen og ledet 4-0 ved pause.

– De første 15-20 minuttene i 2. omgang var rotete, men så fikk vi mer struktur igjen. Det er litt psykologi i det også, når man leder 4-0 og har en ny kamp om tre dager, sa Solbakken.

– Det kunne vært en ekkel kamp. Det var den første i kvalifiseringen, og som trener tenker man noen ganger det verste. Vi har satt Moldova bli kjørt skikkelig av banen mot Ukraina, men de slo Polen 3-2 og var nærmest seier mot Tsjekkia. Da er det tenkelig at vi kan dette på et nivå der vi får en dårlig start.

På pressekonferansen avviste han at Norge bevisst skrudde av i 2. omgang.

– Nei, vi gikk for mål hele veien, sa han.

– Jeg synes vi spilte veldig bra fotball mot et lavtliggende Moldova.