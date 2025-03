Jublende Johaug etter knusende femmilsseier: – Gamlemor må gi seg nå

36-åringen fra Dalsbygda var på jakt etter en siste verdenscupseier før hun igjen gir seg på toppnivå. Det fikk hun med god margin.

Triumfen i Lahti var i tillegg en liten revansje etter et VM i Granåsen som endte uten gullmedaljer. Johaug vant foran Astrid Øyre Slind, som var slått med et drøyt minutt.

– Det var utrolig godt å avslutte med en seier, og den første på en 50 kilometer. Jeg hadde en kjempegod dag, sa Johaug til Viaplay.

Hun hevdet at hun har kjent på en enorm revansjelyst.

– Det er mulig at resultatlisten hadde vært annerledes med et annet føre i VM. Jeg fikk ikke brukt kapasiteten min. Det var fint å avslutte sesongen slik.

Avslutter

– Du gir deg nå? Du ha sagt at det er 99 prosents sjanse for det?

– Gamlemor må gi seg nå. Jeg er ganske sikker på at det er over nå, selv om jeg fortsatt synes at dette er veldig moro. Det har vært en fantastisk karriere, og jeg er stolt over meg selv at det går an å komme tilbake etter to år og en graviditet, sa Johaug.

– Hva er det som gjør at du ikke kan si det 100 prosent?

– Det er han hjemme. Nils Jakob sier at jeg i hvert fall ikke må ta noen endelig beslutning før påske, konstaterer 36-åringen.

De øvrige konkurrentene ble slått med et hav. På oppløpet tok Johaug det med ro og vinket til publikum.

36-åringen satte høy fart allerede fra start i Finland og fikk med seg lagvenninnen Slind på kjøret. De to tilrev seg raskt et stort forsprang på resten av feltet.

Svenske Ebba Andersson og Nora Sanness forsøkte å henge på tetduoen, men måtte innse at farten var for høy.

Endret avgjørelse

Etter drøye ti kilometer klarte heller ikke Slind å henge med på farten til Johaug. Ved passering 15 kilometer hadde avstanden vokst til nærmere ti sekunder.

Et større felt med løpere var distansert med mer enn ett minutt.

Ved halvgått løp var avstanden til Slind økt ytterligere til 40 sekunder. I mål var Oppdal-jenta distansert med 1.03,3 minutter. Ebba Andersson tok 3.-plassen, mens Nora Sanness var tredje beste norske på 7.-plass.

– Jeg gikk for seieren i distansecupen, og jeg tenkte mye på den underveis. Det var skikkelig surt at det ikke gikk, sa Slind til Viaplay.

Sanness og skibyttene

Nora Sanness gjorde sitt beste løp i verdenscupen i klassisk, hun hang med Andersson-gruppa inn til skibytte, men igjen tapte hun avgjørende sekunder der.

- Hva er det med meg og skibytte? Nå hadde jeg forberedt meg ekstra, men likevel glapp det. Uansett er jeg fornøyd med mitt beste renn i klassisk, sa Sanness til Viaplay.

Også i Tour de Ski mistet Sanness avgjørende tid i skibytte.

Jessie Diggins sikret seg seieren i distansecupen med 9.-plassen. Hadde det blitt 10.-plass ville Slind tatt distansecupen foran totalcupvinneren fra USA.

Johaug besluttet først tidligere denne uka at hun skulle reise til Finland for å gå femmila i Lahti. Den opprinnelige planen var å avslutte karrieren i Granåsen, men rett i forkant av VM åpnet hun for å også gå i Holmenkollen helgen etter.

Deretter ble altså karrieren ytterligere forlenget med en rennhelg.

Spekulasjoner

Spekulasjonene rundt om Johaug kan komme til å stille til start i neste års OL i Milano og Torino har rast. Hovedpersonen har en rekke ganger avvist dette- Senest lørdag sa hun at karrieren med 99 prosents sannsynlighet er over.

Men med Johaug kan man aldri vite, og den nevnte ektemannen Nils Jakob Hoff har som sagt gjort sitt for å holde liv i diskusjonene om det kan bli en Johaug-sesong til. Han har mer enn antydet at det familiemessig ville la seg gjøre.

Johaug har en av internasjonalt langrenns største karrierer å vise til. Seks OL-medaljer, fire av dem i gull, har det blitt. 14 VM-gull og seks øvrige medaljer er også del av merittlisten.

36-åringen har i tillegg vunnet Tour de Ski fire ganger.