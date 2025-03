Tyson minnes den avdøde bokselegenden Foreman: – Vil aldri bli glemt

Boksesporten mistet et av sine største navn noensinne da Foreman døde fredag, 76 år gammel.

Mike Tyson, som selv har en strålende boksekarriere bak seg, er blant dem som bruker store ord for å minnes Foreman.

– Kondolerer til familien til George Foreman. Hans bidrag til idretten vil aldri bli glemt, skriver han i et innlegg på X.

Teksten er ledsaget av to bilder der de to legendene står sammen.

Ikonisk duell

En annen amerikansk boksestjerne, Alycia Baumgardner, er på samme linje.

– Min dypeste respekt til George Foreman – en ekte kriger og legende. Hvil i fred, store mester, skriver den nåværende verdensmesteren i fjærvekt i bokseforbundet WBC.

Foreman ble både olympisk mester og to ganger verdensmester i løpet av karrieren. Men han er kanskje mest kjent for nederlaget for Muhammad Ali i den ikoniske kampen «Rumble in the Jungle».

Oppgjøret fant sted i 1974 i Zaire – det som i dag er Kongo.

– Jeg ble virkelig trist over å høre nyheten om at en av bokseheltene mine, George Foreman, er død, skriver NBA-ikonet Earvin «Magic» Johnson på X.

– Jeg har vært på så mange av Georges tittelkamper gjennom karrieren. Han var en knockoutmester, og det var en glede å bli kjent med ham, ikke bare som bokser, men også som person, legger han til.

Spektakulært comeback

WBC-president Mauricio Sulaiman vil huske Foreman som mye mer enn en idrettsmann.

– Jeg har fått triste nyheter som vil forbli i minnet for alltid. Den store George Foreman har gått bort. Den legendariske mesteren, en livsforandrende predikant, ektemann, far, bestefar og oldefar og den beste vennen noen kunne ha. Minnet om ham vil være der for alltid, skriver han på X.

Foremans familie bekrefter dødsfallet i en uttalelse i sosiale medier, der de fremhever Foremans betydning utenfor bokseringen.

I 1994 gjennomførte Foreman et av tidenes mest spektakulære comeback da han som 45-åring slo ut Michael Moorer – 19 år yngre enn ham – og igjen sikret seg tungvektstittelen, 20 år etter kampen mot Ali i Zaire.

I senere år slo Foreman seg opp som forretningsmann og han ble særlig kjent som ansiktet utad for den ikoniske George Foreman Grill, et enkelt kjøkkenapparat som solgte i over 100 millioner eksemplarer og gjorde ham langt rikere enn boksekarrieren noensinne gjorde.