Råsterk Jæger tok sin første VM-medalje: – Alltid sugen på mer

Jæger hadde nest best tid i fredagens kvalifisering, og fikk dermed fordelen av en god bane i finaleheatet.

Britiske Amber Anning tok gullet med tiden 50,60 foran amerikanske Alexis Holmes. Jæger fikk opp 50,92 over målstreken.

– Det er tøft. Det er hardt å løpe 400 meter. Det var et greit løp, men litt rotete. Jeg prøvde å gå forbi, men det fungerte ikke helt i dag. Kreftene tok slutt. Det betyr mye og det er utrolig stort. For et år siden hadde dette vært over all forventning, men nå kom jeg inn her med en av de beste tidene og ville kjempe om gull, sa Jæger til NRK.

Jæger kom inn til finalen etter å ha vist solid fart. Aremark-jenta satte tidligere i år norsk innendørsrekord på 50,44.

– Bronse er veldig, veldig bra, men jeg er alltid sugen på mer.

Jæger tok nylig sølv på 400 meter i innendørs-EM i Nederland. Der ble hun kun slått av hjemmefavoritten Lieke Klaver. Det var Jægers første medalje i et internasjonalt seniormesterskap.

Klaver holdt så vidt unna for Jæger i finalen i Apeldoorn og vant på 50,38. Jæger ble slått med sju hundredels sekund. Med 50,45 var hun én hundredel fra sin personlige rekord.

Jæger tok seg i fjor sommer sensasjonelt til OL-finalen i Paris. Der endte hun sist, men løp på sterke 49,96.

Les kommentar: Donald Trump er i ferd med å strupe Amerika

Les også: Bokvåren 2025: Her er våre tips! (+)

Les også: Stoltenberg advarer: – Fare for handelskrig