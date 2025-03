Overraskelse fra Solbakken: Debutant starter på midten mot Moldova

Aasgaard var den store overraskelsen da troppen til VM-kvalifiseringskampene mot Moldova og Israel ble tatt ut, og han blir det igjen i startelleveren på Zimbru stadion i Chisinau lørdag kveld.

Solbakken var ærlig på at Aasgaard var hentet inn som erstatter for skadede Morten Thorsby, men har samtidig sagt at 22-åringen «er her for å spille».

Aasgaard starter som venstre indreløper, mens Martin Ødegaard ligger på høyre og Sander Berge er anker.

Andreas Schjelderup starter som ventet på venstrekanten i Antonio Nusas skadefravær og danner frontrekke med Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland.

Ørjan Nyland er tilbake fra skade og står i mål. Kristoffer Ajer er også skadefri og inne i midtforsvaret. Ellers er David Møller Wolfe tilbake på venstrebacken siden forrige samling i november, og Julian Ryerson flyttes tilbake på høyreback.

Slik er lagene:

Norge (4-3-3):

1 Ørjan Nyland – 14 Julian Ryerson, 3 Kristoffer Ajer, 4 Leo Østigård, 5 David Møller Wolfe – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 8 Sander Berge, 18 Thelo Aasgaard – 7 Alexander Sørloth, 9 Erling Braut Haaland, 20 Andreas Schjelderup.

Reserver: 12 Mathias Dyngeland, 13 Egil Selvik – 2 Stian Gregersen, 6 Patrick Berg, 11 Erik Botheim, 15 Jens Petter Hauge, 16 Marcus Holmgren Pedersen, 17 Torbjørn Heggem, 19 Aron Dønnum, 21 Andreas Hanche-Olsen, 22 Felix Horn Myhre, 23 Lasse Berg Johnsen.

Moldova (5-4-1):

1 Dumitru Celeadnic – 21 Ioan-Calin Revenco, 14 Artur Craciun, 4 Vladislav Baboglo, 15 Victor Mudrac, 2 Oleg Reabciuk – 11 Mihail Caimacov, 8 Nichita Motpan, 22 Vadim Rata (kaptein), 17 Virgiliu Postolachi – 9 Ion Nicolaescu.

Reserver: 12 Cristian Avram, 23 Andrei Cojuhar – 3 Dan Puscas, 5 Veaceslav Posmac, 6 Andrei Motoc, 7 Stefan Bodisteanu, 10 Alexandru Boiciuc, 13 Maxim Cojocaru, 16 Victor Stina, 18 Teodor Lungu, 19 Daniel Dumbravanu, 20 Sergiu Platica.

Dommer: Matej Jug, Slovenia.