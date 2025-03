Putin gratulerer ny IOC-president – håper på russisk OL-comeback

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Vi ser fram til en sterkere, mer uavhengig og mer velstående olympisk bevegelse under en ny leder, og at Russland vender tilbake til den olympiske scenen», skriver Russlands idrettsminister Mikhail Degtjarev, som også er leder for Russlands olympiske komité, på Telegram.

Putin gratulerte Coventry og beskrev utnevnelsen som «et bevis på din høye autoritet i idrettsverdenen og anerkjennelse av dine enestående personlige prestasjoner».

Russland har i lang tid vært utestengt fra idretten som følge av krigen i Ukraina. Russiske og belarusiske idrettsutøvere deltok under sommer-OL i Paris i fjor under nøytralt flagg og med strenge krav om nøytralitet.

Dette gjaldt imidlertid ikke alle idretter. For eksempel har friidrett stengt utøvere fra disse landene helt ute.

Hva som gjelder i fremtiden er fortsatt uklart. Nærmest venter vinter-OL i Milano og Cortina neste år.

Coventry tiltrer som IOC-leder i juni når nåværende leder Thomas Bach, som har sittet i stillingen i tolv år, formelt går av.

Les også kommentar: Et olympisk pampebilde er brutt