Moldova i framgang – landslagssjefen med Haaland-advarsel

For Norge handler det mye om ikke å gå på en tilsvarende smell som i starten på nasjonsligaen i fjor høst. Da ble det 0-0 borte mot Kasakhstan på en dårlig bane etter en lang reise.

Erling Braut Haaland og de andre norske stjernene er på papiret langt hvassere enn det østeuropeiske laget, men Solbakken vil på ingen måte ta lett på lørdagens motstander.

– Når jeg sier det jeg gjør om Moldova, så mener jeg det faktisk … Vi kan ikke si at vi er bedre enn at hvis Moldova kan slå Polen 3-2 hjemme, og Tsjekkia er heldige som får 0-0, og med bakgrunn i at vi spilte 0-0 i Kasakhstan, så kan ikke vi være så naive, sier Solbakken i et langt resonnement til norsk presse under oppkjøringen i Marbella.

Deretter påpeker han:

– Jeg er offensiv, jeg. Jeg sier at vi skal slå dem.

Sterke resultater

Resultatene mot Polen og Tsjekkia i kvalifiseringen til 2024-EM er blant flere solide prestasjoner av Moldova-laget de siste årene. I den nevnte kvalifiseringen tapte de kun to av åtte kamper, og på Fifa-rankingen har laget løftet seg 30 plasser siden Sergei Clescenco overtok som landslagssjef på tampen av 2021.

I en spalte på nettstedet Moldova Sports skriver Clescenco at forventningene til landslagslaget har endret seg.

– Uavgjort er ikke lenger akseptabelt. I fjor ga ikke 1-1 mot Nord-Makedonia den samme gleden som den én gang kunne gjort, da slike utfall ble ansett som positive, skriver landslagssjefen, som også påpeker:

– Laget vårt har bevist at det kan kjempe med hvilken som helst motstander.

Advarsel

Clescenco advarer videre mot Norge, som han mener kanskje er favoritt i VM-kvalifiseringsgruppen.

– Norge er et sterkt lag med toppspillere i de beste ligaene i verden – Premier League, La Liga, Bundesliga. Det er umulig å si entydig hvem som er favoritten i gruppen vår, for hvert lag har sine egne styrker og potensial.

Han nevner spesifikt Erling Braut Haaland, som naturlig nok er en fryktet mann hos mange etter 38 mål på 39 A-landskamper.

– Haaland kommer fullt forberedt. Han gikk glipp av to kamper på grunn av skade, men kom så tilbake og scoret med én gang. Det viser at han er i form og i stand til å utgjøre en forskjell. Han er en verdensklassespiller, og tilstedeværelse hans på banen utgjør alltid en trussel for motstanderne, skriver Moldova-sjefen.

– Selvfølgelig

Solbakken venter at Haaland får tøffe forhold på Zimbru-stadion i Chisinau lørdag kveld, men at det ikke er noe spesielt for Moldova-kampen.

– Moldova spiller nesten alltid med en femmer (bak) med tre midtstoppere. Så de vil jo selvfølgelig gå hardt opp i ham der. Men det er ikke noe Moldova skiller seg fra andre nasjoner på, sier han.

Norges landslagssjef har flere spisser i målform. Han har åpnet for å starte med både Haaland og Alexander Sørloth på topp mot moldoverne.

Tre dager etter bortekampen i Moldova venter Israel i Debrecen, Ungarn.