Kan bli en massiv Kollen-avskjed for Thingnes Bø: – Et eventyr

I solskinnet plaffet stryningen ned samtlige ti blinker. På veien var han heldig med et par kanttreff på ståendeskytingen.

Prestasjonen var spesielt sterk siden 31-åringen så sent som i forrige uke hanglet med sykdom og brøt oppholdet i Pokljuka.

– Vi har hatt en ekstrem kul dag i Holmenkollen. Skiene var fantastiske, og publikum støttet oss. Jeg tror ikke vi har hatt bedre forhold når det gjelder kombinasjonen av det som skjer på tribunen og materialet vi går på, sa Thingnes Bø til TV 2 etter maktdemonstrasjonen.

– Det er et eventyr å få avslutte med seier i den siste helgen i Holmenkollen. Det blir ikke bedre. Jeg er evig takknemlig, la han til.

Spenningen lever

Thingnes Bø sto med 90 seirer på tolv år i verdenscupen før fredagens renn. Med nok en triumf holder han liv i håpet om å ta igjen Sturla Holm Lægreid i kampen om sammenlagtkula.

Før rennstart ledet Lægreid med 104 poeng på Thingnes Bø og gikk inn til nest beste sprinttid, men ble slått med 25,7 sekunder. Det var 11,5 som skilte dem etter siste skyting.

– Jeg kjente på presset. Med én bom kunne jeg fort ha havnet utenfor topp fire og gitt matchballen til Johannes igjen. Nå er vi akkurat så nærme at spenningen kanskje varer helt til søndag, sa Lægreid til TV 2.

Han hadde ikke vært feilfri på stående i sine fem siste sprintrenn, men i Kollen fikk Lægreid endelig fullt hus igjen.

Tredje gang i historien

Johannes Dale-Skjevdal og Isak Frey fulgte på de to neste plassene. Begge fikk hver sin bom på nest siste blink. Frey er et stort talent, og ved å bli nummer fire satte han klar bestenotering i verdenscupen.

Vebjørn Sørum sørget for at Norge la beslag på de fem øverste plassene. Det er tredje gang i historien at norsk skiskyting får en slik uttelling på dette nivået.

Tarjei Bø ble febersyk torsdag og så seg nødt til å stå over karrierens siste verdenscupsprint. Håpet er at han blir pigg nok til å gå søndagens fellesstart.

Rennet blir et farvel for Bø-brødrene. Både Johannes og Tarjei legger opp etter sesongen.

De 60 beste på sprinten får gå lørdagens jaktstart. Endre Strømsheim og Martin Uldal blir også å se der, mens Kasper Kalkenberg endte for langt ned på resultatlistene.

Kollen-vraket Christiansen imponerte på Gålå

Skiskytter Vetle Sjåstad Christiansen var med i seierskampen og ble nummer fire i Skandinavisk Cup-sprinten i langrenn på Gålå fredag.

Sjåstad Christiansen har vært svært kritisk til den sportslige ledelsen i skiskytterforbundet den siste tiden. Han har følt seg forbigått i flere uttak, blant annet til denne ukens renn i Holmenkollen.

Fredag prøvde han seg mot en rekke sterke langrennsløpere i sprintrennet på Gålå. Der vant Sjåstad Christiansen like godt prologen og gikk også seirende ut av både kvartfinalen og semifinalen.

I finalen tok kreftene litt slutt på tampen, men fjerdeplassen var likevel av det sterke slaget. Juniorverdensmester Lars Heggen vant foran Edvard Sandvik og Ola Spigseth.

Sprintveteranen Sindre Bjørnestad Skar og NM-bronsevinner Filip Skari ble slått av Sjåstad Christiansen.

Kvinnesprinten på Gålå ble vunnet av Konnerud-løper Maria Hartz Melling. Klubbvenninnen Julie Bjervig Drivenes og junioren Milla Grosberghaugen Andreassen fulgte nærmest.

Helene Marie Fossesholm ble nummer fem i finalen.