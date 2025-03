IOC-sjef om Trump: – Jeg har hatt med problematiske menn å gjøre før

Torsdag ble 41 år gamle Coventry valgt til ny president i Den internasjonale olympiske komité (IOC) som den første kvinnen noensinne, og også som den første fra Afrika noensinne.

Siden det neste sommer-OL skal arrangeres i Los Angeles i 2028, blir USAs president Donald Trump en hun kommer til å måtte snakke og samarbeide mye med i årene som kommer.

Det ser ikke den den tidligere toppsvømmeren fra Zimbabwe mørkt på. Hun føler seg klar til å takle enhver mann i betydningsfulle posisjoner som hun må forholde seg til.

– Jeg har hatt med, la oss si, problematiske menn i høye posisjoner å gjøre siden jeg var 20 år. Først og fremst har jeg lært meg at kommunikasjon er avgjørende, sier Coventry.

Det finnes dem som tror at det kan bli vanskelig for utøvere og publikummere fra enkelte land å få innreisetillatelse til USA.

– Jeg er overbevist om at president Trump elsker sport, og at han ønsker at OL i USA skal sette et avtrykk og bli en suksess. Vi kommer ikke til å gjøre noen unntak fra våre verdier. Våre verdier om solidaritet og at alle som kvalifiserer seg kan delta og føle seg trygge, står fast, sier Coventry.

Kirsty Coventry har selv vunnet to OL-gull og har ytterligere fem OL-medaljer i samlingen sin.

