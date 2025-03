Solbakken forventer mer av Ødegaard: – For lite

Ødegaard debuterte mot De forente arabiske emirater for snart elleve år siden. Da var 15-åringen et skonummer unna sin første scoring, men det skulle gå fem år før den første kom.

26-åringen står i dag med tre mål og elleve målgivende på 61 kamper for A-landslaget. Den siste fulltrefferen kom for 468 dager siden mot Georgia.

– Det er for lite. Og så er det jo små marginer noen ganger. I forrige EM-kvalik var han den som skapte flest sjanser av alle spillere i hele gruppen. Så hvis han kan fortsette med det, vil målene komme, sa Solbakken til NTB på torsdagens pressekonferanse.

Bedre Arsenal-snitt

Det er Ødegaard enig i.

– Jeg synes at jeg burde score flere mål, det er ikke altfor mange på de kampene, sa Ødegaard til NTB og utbroderte:

– Jeg har spilt mange kamper som ung og i mange posisjoner, men jeg skulle gjerne hatt flere mål. Det jobber jeg mye for, og jeg kan absolutt bli bedre.

Målpoengene utgjør et snitt på 0,2 per kamp for Norge. På klubblaget Arsenal står imidlertid drammenseren med 40 mål og 33 målgivende på 185 kamper. Det gir et snitt på 0,4.

– Kan bli enda skarpere

Ødegaard er klar på at målsnittet kan gå opp om han blir satt opp i, og kommer seg i, de riktige situasjonene.

– Man må være i situasjoner hvor man kan være farlig. For min del handler det om å komme høyere i banen og være der det skjer. Og så er det fullt mulig å kombinere det med å være med i det oppbyggende (spillet). Det å mestre begge de fasene tror jeg at kan gå, sa han.

– Det handler om at jeg kan bli enda skarpere og enda mer effektiv. Kanskje litt flyt også, i noen situasjoner, så kommer det nok enda flere mål og assist, la han til.

Solbakkens menn lader opp i Marbella før bortekampen mot Moldova i VM-kvalifiseringen lørdag. Deretter venter Israel på nøytral grunn i Ungarn tirsdag.