Ny Storhamar-seier mot Vålerenga – harde dueller og skader på profiler

Storhamar vant første kamp på hjemmebane og presset Vålerenga hardt i torsdagens oppgjør i Oslo.

Seieren gir ledelse 2-0 i best av sju kamper. For Vålerenga ble kampen tung på flere måter. I tillegg til at de slet med å sette Storhamar under press, ble flere spillere slått ut av skader. Mathis Olimb pådro seg det som så ut som en stygg ankelskade mot slutten. Veteranen hadde tydelige smerter da han krabbet av isen.

Gjestene tok ledelsen ved Kenneth Pappalardo sent i 1. periode. Før det hadde gjestene hatt mange muligheter, men VIF-keeper Mathias Arnkværn holdt vertene inne i kampen.

Harde taklinger

Det var en tett kamp med mye dueller, noe som førte til at utvisningene på et tidspunkt haglet.

Fem minutter ut i tredje periode gikk gjestene opp i 2-0 i overtallsspill. Victor Svensson fikk tid til å sikte og hamret pucken i nettet.

Med snaut to minutter igjen reduserte Gabriel Koch, men Jacob Berglund la på til 3-1 i åpent mål.

Storhamar måtte klare seg siste del av torsdagens oppgjør uten profilen Andreas Martinsen. Han ble utvist for å ha taklet Daniel Bøen Rokseth mot hodet. Rokseth ble tatt inn i garderoben for sjekk.

Neste kamp lørdag

Det er lag nummer en og fire i grunnserien som gjør opp om finaleplass. Det skilte 24 poeng mellom dem selv om Storhamar måtte tåle en poengstraff.

Storhamar tok seg til semifinale ved å slå Lørenskog fire ganger på rad, mens Vålerenga trengte seks kamper for å avslutte sesongen for Sparta.

Den tredje kampen spilles i Hamar lørdag. Fredag skal Stavanger Oilers og Frisk Asker møtes til andre kamp. Oilers vant det første oppgjøret 6-0.