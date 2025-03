Dette er verdien på det norske fotballandslaget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det gir et bilde av et Norge-lag som har underprestert sammenlignet med verdien på spillerne. Per 18. mars verdsetter Transfermarkt den norske troppen på 24 spillere til 479,5 millioner euro (drøyt 5,5 milliarder kroner etter dagens kurs).

Solbakken har ikke klart å lede landslaget til mesterskap på sine to første forsøk. Nå setter han i gang med en ny kvalifisering til VM i Nord-Amerika, der 16 europeiske lag kommer med.

Lett å forklare

De ti øverste landslagene på verdilisten ligger også i topp ti på Fifa-rankingen. At 11.-plasserte Norge er så langt nede på rankingen, synes ikke landslagssjef Ståle Solbakken er så merkelig.

– Det kan jeg forklare med et par-tre navn. Det er ikke så vanskelig å forklare, sier Solbakken til NTB.

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er spillerne med høyest verdi i troppen som skal ut i VM-kvalifiseringen denne uken. Bak dem følger Alexander Sørloth og Sander Berge.

Blant de 30 mest verdifulle landslagene i henhold til Transfermarkt-oversikten, er Norge det laget som underpresterer mest målt mot Fifa-rankingen. Blant de 50 mest verdifulle har bare Ghana (45 plasser) og Georgia (34 plasser) større differanse i negativ retning.

Heftig Haaland-verdi

Solbakken overtok et Norge-lag på 44.-plass på Fifa-rankingen i starten av 2021. Siden har landslaget vært på 36.-plass på sitt beste, mens verstenoteringen var 50.-plass i fjor sommer før gruppeseieren i nasjonsligaen.

Per nå er man omtrent tilbake der Solbakken startet.

– Hvis vi kan prestere som det vi gjorde i den siste nasjonsligaen og i deler av de andre kvalikene, så kan det gå (VM i 2026). Men vi kan ikke løpe fra at vi har manglet den siste lille biten, sier Solbakken.

Norges verdi løftes kraftig av Haaland (markedsverdi 200 mill. euro) og Ødegaard (100 mill.). Forskjellen er stor til spillere som Ørjan Nyland, Torbjørn Heggem og Thelo Aasgaard (alle 1 mill.).

Englands tropp vurderes som den mest verdifulle av alle, ifølge Transfermarkt totalt 1,34 milliarder euro. Dette er noen nøkkelfunn:

Topp 10 (i millioner euro):

1) England 1340 (Fifa-ranking 4)

2) Frankrike 1230 (2)

3) Spania 1160 (3)

4) Brasil 1060 (5)

5) Nederland 834,5 (7)

6) Portugal 810 (6)

7) Italia 756 (9)

8) Argentina 749,2 (1)

9) Tyskland 653 (10)

10) Belgia 522 (8)

Norges VM-kvalifiseringspulje:

7) Italia eller 9) Tyskland

11) Norge 479,5 (43)

53) Israel 82,7 (76)

102) Moldova 14,7 (151)

116) Estland 10,98 (123).