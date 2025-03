Solbakken reagerer på nye Gaza-angrep – ingen markering planlagt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kampene mot Israel har vært omstridte siden trekningen før jul. Våpenhvilen i januar ga befolkningen i Gaza et pusterom, men nå er krigen trappet opp igjen.

Over 400 mennesker, blant dem svært mange barn, ble ifølge palestinske helsemyndigheter drept i de israelske angrepene natt til tirsdag.

– Dette har påvirket oss på samme måte som med dere. Det er katastrofale bilder, sa landslagssjef Solbakken på spørsmål fra Nettavisen på et pressetreff fra samlingen i spanske Marbella.

– Samme hva jeg sier nå, vil noen si at det er feil. Jeg har min mening og klare oppfatning av det, la han til.

Parkert debatt

Solbakken fortalte det blir fotballpresident Lise Klaveness som skal redegjøre for Norges Fotballforbunds ståsted. En boikott eller marking er ikke aktuelt.

– Boikott fra kun Norge vil etter min og NFFs mening ikke være noe som hjelper noen. Den debatten er parkert. Så skjønner jeg at noen som har dette tett på kroppen, vil se på det som et veldig sterkt signal og et sterkt virkemiddel, men dette har vi avklart, sa Solbakken.

Aksjonsgruppa for Palestina er kritisk til at Norge møter Israel slik situasjonen er nå.

– Det viser bare at NFF ikke har ryggrad nok. Norge bør ikke stå med åpne armer på fotballbanen. De bør ikke spille kampen, sier talsperson Rami Samandar til NRK.

– Vanskelig

Han omtaler det som «helt vanvittig» at NFF ikke boikotter bortekampen mot Israel førstkommende tirsdag. Den er lagt til Debrecen i Ungarn.

Klaveness stiller seg bak Støre-regjeringens krav om umiddelbar stans i kamphandlingene på Gazastripen, men står fast på at Israel-kampen spilles.

– Vi er nødt til å jobbe prinsipielt med disse sakene. For oss er vi nå i den situasjonen at kampen skal gå. Vi er ikke upåvirket av dette forferdelige bakteppet, og vi ønsker heller ikke å være upåvirket av det. Vi må bare være ærlige på at det er en vanskelig situasjon, sier Klaveness til NRK.

Norges første kamp i VM-kvalifiseringen skjer borte mot Moldova lørdag.