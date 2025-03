Raw Air-vinner ut mot norske påstander i hoppskandalen: – Det er bare tull

Tyskerens uttalelser kommer etter at Johan Remen Evensen, Daniel-André Tande og Anders Jacobsen i et intervju med NRK åpnet opp om at de alle har «jukset» i sin karriere.

Samtidig la de det fram som at alle nasjoner på et tidspunkt har brutt regelverket.

Wellinger skjønner lite av det.

– De sier at alle jukser, men det er bare tull. De sier det sannsynligvis for å beskytte de andre utøverne. Det er en forskjell på å holde seg innenfor reglene og å bryte dem og bevisst manipulere dressen, sier Wellinger, ifølge nettstedet skispringen.com.

Han tror også at Norge har jukset tidligere.

– Manipulering av denne størrelsen faller deg neppe inn over natten under et VM når du allerede har vunnet to gullmedaljer.

Wellinger tror ikke på at Marius Lindvik og Johann Forfang ikke visste at de hoppet med manipulerte dresser i storbakkerennet i VM.

Han gikk nylig til topps i Raw Air-turneringen i Holmenkollen og Vikersund.

– En drakt er like elastisk som joggebukser. Men det finnes også bukser med stivt stoff, som olabukser. Alle kan kjenne forskjellen, sier Wellinger.

Lindvik og Forfang har begge opplyst at de ikke har visst at dressene deres var manipulert.

Forfang, Lindvik, Kristoffer Eriksen Sundal, Robert Johansson og Robin Pedersen er alle ilagt konkurransenekt av FIS som følge av påstått juks under VM i Trondheim.

Også trener Magnus Brevig, assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten er suspendert. Anders Fannemel er midlertidig trener for de norske hoppherrene