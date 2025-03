Klæbo avgjorde verdenscupen med sprintseier i Tallinn: – Utfordret med alle midler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hans nærmeste konkurrent Edvin Anger måtte komme på pallen for å holde liv i sin teoretiske mulighet til sammenlagtseier foran avslutningen i Lahti, men han måtte nøye seg med 5.-plass.

Klæbo vant etter en mektig spurt. Det ble dødt løp om 2.-plassen mellom Harald Østberg Amundsen og franske Jules Chappaz, 18 hundredeler bak vinneren. Tross langvarige studier av målfotoet var det ikke mulig å skille dem. Det var tre nordmenn i finalen, men Erik Valnes ble hektet av tidlig og ble nummer seks.

– I dag ble Johannes utfordret med alle midler, alle lovlige og litt i gråsonen, og de tar ham ikke likevel, sa landslagstrener Arild Monsen til Viaplay og pekte på konkurrenter som «gikk slalåm».

– Det ble litt kamp om posisjonene, men jeg prøvde å være litt kald og vente. Jeg kom langt ut i siste sving, men jeg hadde såpass mye mer fart inn på oppløpet at jeg følte jeg hadde mer kontroll enn det kanskje så ut som, sa Klæbo selv til Viaplay.

– Da jeg kom over toppen som nummer to, tenkte jeg at dette vinner jeg.

Vant foran farfaren

Hans farfar, som bor i Estland, var på plass da Klæbo tok sin 96. verdenscupseier, og den 57. i sprint.

–Jeg fikk truffet ham før rennet, og det betyr mye. Han ser alle skirenn, men dette er det eneste han kan reise på, sa Klæbo.

Harald Østberg Amundsen tok innpå Anger i verdenscupsammendraget og har ikke gitt opp å snyte svensken for 2.-plassen.

– Selvfølgelig prøver jeg. Dette er mitt beste sprintresultat, og det er en kjempebonus. I finalen prøvde jeg å følge Johannes så godt det lot seg gjøre. Heldigvis stivnet Edvin på toppen, sa Amundsen til Viaplay.

– Jeg synes denne sprinten er dødskul.

Norsk dominans

Fem av sju nordmenn tok seg videre fra kvartfinalene. Der ble det norsk tredjeplass i fire av fem heat, og av dem gikk Oskar Opstad Vike og Ansgar Evensen videre på tid, mens Matz William Jenssen og Even Northug ble utslått.

Alle de sju norske deltakerne endte blant de 15 beste totalt i sprinten.

Fire nordmenn gikk i det første semifinaleheatet. Klæbo tok en trygg seier foran Pellegrino, mens Valnes og Amundsen ble tre og fire med gode tider etter at Lucas Chanavat falt på oppløpet. Evensen ble utslått.

Det ble også Vike med femteplass i det andre semifinaleheatet.

Ikke lett

Klæbo vant som han ville i første kvartfinaleheat og fikk med seg Chanavat direkte til semifinale. Northug gjorde et godt forsøk etter 29.-plass i kvalifiseringen, men en ustøhet på vei inn på oppløpet gjorde at han ikke kunne utfordre Chanavat om 2.-plassen, og tiden var ikke god nok.

– Det er ikke lett å skulle slå Johannes og Lucas. Det ble for tøft, dessverre, sa Northug til Viaplay.

Amundsen kontrollerte det neste heatet og gikk videre sammen med Pellegrino, som fikk passere ham på de siste meterne. Vike tok tredjeplass på god tid og skjøv Northug ut av «lucky loser»-posisjon.

Valnes var overlegen i det tredje heatet, mens Jenssen ble tredje nordmann med tredjeplass i sitt kvartfinaleheat. I fjerde heat tok Evensen tredjeplassen og slo Jenssens tid med noen hundredeler.

Best hele kvelden

Klæbo hadde bestetid i kvalifiseringen 0,43 sekund foran Chanavat, med Pellegrino på tredjeplass. Valnes ble nummer fire, Amundsen seks, Jenssen ti, Vike 13, Evensen 20 og Northug 29. Sistnevnte var 5,15 sekunder etter Klæbo og gikk videre med en margin på 0,37 sekund. Mattis Stenshagen startet ikke.

Deretter vant Klæbo sitt heat både i kvartfinale og semifinale før han også vant finalen.

Verdenscupen avsluttes i Lahti med en ny sprint i fri teknikk fredag og 50 kilometer klassisk fellesstart søndag.

Lørdag er det lagsprint i Lahti.

Ingen norske i kvinnefinalen

Kristine Stavås Skistad ble utslått etter målfoto i semifinalen i kvinneklassen. Hun var redusert til tilskuer da Nadine Fähndrich vant finalen. Det var ingen norske utøvere kvalifisert for finalen. VM-vinner Jonna Sundling er fortsatt syk og startet ikke. Også Jessie Diggins sto over rennet.