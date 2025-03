Hun kan skrive idrettshistorie når IOC velger ny president

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

OL-gullvinner, statsråd og IOC-styremedlem. Tross sin relativt unge alder har den tidligere topputøveren fra Zimbabwe rukket å klistre mange tunge merkelapper til eget navn. Torsdag kan hun få én til: IOC-president.

41 år gamle Coventry er én av sju kandidater i kampen om å bli ny øverste leder for Den internasjonale olympiske komité. Thomas Bach gir seg etter å ha nådd maksgrensen på tolv år i jobben.

Arvtakeren skal utpekes når de 109 medlemmene i IOC går til avstemning på kongressen i Hellas. Valget er hemmelig, og ingen av de stemmeberettigede har på forhånd lov til å flagge ståsted. Dermed er det vrient å vite hvilken vei vinden blåser.

Coventry pekes på av flere som en lite kontroversiell og høyaktuell kandidat. Går småbarnsmoren seirende ut, blir hun den første kvinnelige IOC-presidenten og den første fra Afrika i komiteens 131 år lange historie.

En yngre president har IOC heller ikke hatt siden komiteens grunnlegger Pierre de Coubertin fikk jobben som 33-åring i 1896.

IOC-medlem siden 2013

Det har også vært en utbredt oppfatning at Coventry er avtroppende president Thomas Bachs foretrukne arvtaker. Selv har Bach gitt få kommentarer rundt dette.

– Jeg føler ikke at han driver kampanje på mine vegne, sa Coventry selv til utvalgte journalister i en nettsamtale i januar.

Bach kan ikke selv stemme i torsdagens valg, med mindre det oppstår stemmelikhet mellom to kandidater. Da «forbeholder presidenten seg retten til å avgi en avgjørende stemme», heter det i reglementet.

41-årige Coventry er på ingen måte ukjent med å bekle viktige posisjoner. Siden 2018 har hun vært minister for ungdom, idrett, kunst og rekreasjon i hjemlandet. I den posisjonen har hun tidvis fått kritikk fra blant annet kunstmiljøet for å ha vist for lite engasjement.

Coventry er heller ingen novise i IOC-sammenheng. Allerede i 2013 ble hun valgt inn i komiteens utøverkommisjon og fikk IOC-medlemskap. Fra 2021 har Coventry vært ordinært medlem, og siden 2023 har hun sittet i styret.

Medaljegrossist

Privat er den tidligere svømmestjernen gift med Tyrone Seward. Han hadde jobben som hennes manager i årene før de giftet seg i 2013. Paret fikk sitt første barn i mai 2019, og så sent som på tampen av fjoråret fødte Coventry gutt nummer to.

Med seg inn i en eventuell presidentperiode tar Coventry også en betydelig idrettskarriere. Sju OL-medaljer, to av dem i gull, fikk hun med seg hjem fra sommerlekene i Aten (2004) og i Beijing (2008).

I tillegg tok 41-åringen en haug med VM-medaljer og satte flere verdensrekorder.

Hun er fortsatt den mest suksessrike afrikanske kvinnelige idrettsutøveren gjennom tidene. Den etiopiske friidrettsutøveren Tirunesh Dibaba står riktignok med tre OL-gull, men har færre medaljer.

Coventry har flere ganger påpekt at langt viktigere enn selve medaljene hennes var det at bragdene skapte en fellesskapsfølelse i et Zimbabwe som var splittet både økonomisk og politisk.

Slik foregår valget

I opptakten til torsdagens IOC-valg har Coventry i likhet med flere av de øvrige kandidatene vært forsiktig med å uttale seg om konfliktfylte saker med et idrettspolitisk bakteppe. Én av dem er muligheten utøvere fra Russland og Belarus skal ha til å delta i internasjonal idrett.

De øvrige seks kandidatene til presidentjobben er Juan Antonio Samaranch jr. (Spania), prins Feisal Al-Hussein (Jordan), Sebastian Coe (Storbritannia), David Lappartient (Frankrike), Morinari Watanabe (Japan) og Johan Eliasch (Sverige/Storbritannia).

Den endelige vinneren er først klar når en kandidat får et flertall av det totale antallet stemmer som avgis. Dermed er det sannsynlig at det må flere stemmerunder til før den nye IOC-presidenten er utpekt.

I hver runde ryker kandidaten med færrest stemmer ut. Underveis blir det ikke oppgitt hvor mange stemmer de ulike kandidatene har fått. Det blir kun kjent hvem som er ute av racet.

---

Fakta om Kirsty Coventry

Dette er den tidligere toppsvømmeren Kirsty Coventry:

Alder: 41 år (født 16. september 1983)

Nasjonalitet: Zimbabwe

Gift med Tyrone Seward (tidligere manager) og mor til to barn

Idrett: Svømming (rygg og medley)

OL-meritter: 2 gull, 4 sølv, 1 bronse

Satte verdensrekorder i ryggsvømming på både lang- og kortbane

Idrettsminister i Zimbabwe siden 2018

Ble IOC-medlem som utøverrepresentant i 2013 og har vært ordinært medlem siden 2021

Var leder av IOCs utøverkommisjon fra 2018 til 2021

Ansett som Afrikas mest suksessrike olympiske svømmer

Kjent for sitt engasjement for kvinners deltakelse i idretten

En av sju kandidater i valget om å bli ny IOC-president. Hun kan bli organisasjonens første kvinnelige og afrikanske leder.

---