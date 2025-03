Barcelona på vei mot CL-semifinale – Graham banens beste da Wolfsburg ble slått 4-1

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seieren på bortebane betyr et langt steg mot semifinale i turneringen der Barcelona er tittelforsvarer.

Et uheldig selvmål av Caitlin Dijkstra ga Barcelona ledelsen til pause. Irene Paredes og Salma Paralluelo økte to ganger tidlig i 2. omgang.

Janina Minge nikket inn reduseringen på et hjørnespark, men innbytter Sydney Schertenleib satte punktum med en vakkert skudd i krysset rett før slutt.

Barcelona var et hakk for god for den tyske klubben i onsdagens bortekamp. Graham spilte hele kampen, mens Ingrid Syrstad Engen ble byttet inn 20 minutter før full tid.

For Wolfsburg fikk Justine Kielland et kort innhopp da hun ble byttet inn på overtid.

Lurt framspill

I det 26. minutt slo Graham et lurt framspill til Aitana Bonmatí, som la skrått inn fra dødlinja. Ved nærmeste stolpe beinet Dijkstra ballen i eget mål i forsøket på å hindre Ewa Pajor i å score.

Fem minutter ut i den andre omgangen tok Barcelona et kort hjørnespark. Graham fikk ballen fra Maria León og ga den tilbake til henne. Paredes styrte innlegget i mål.

Tre minutter senere kom to Wolfsburg-spillere i veien for hverandre i forsøket på å stoppe en Barcelona-kontring. Dermed fikk gjestene mye rom, og Bonmatis innlegg fant Paralluelo, som skjøt i mål.

Slukket håpet

Wilms tente et håp Wolfsburg da hun i det 79. minutt nikket et hjørnespark fra Lynn Wilms i krysset, men det var Barcelona som fikk siste scoring i kampen.

Graham hadde nettopp satt keeper på en prøve da Wolfsburgs forsøk på å spille seg ut bakfra havarerte i Barcelonas høye press. Ballen havnet hos Schertenleib, som skrudde ballen i mål.

Barcelona har dermed en komfortabel ledelse med seg til returkampen på hjemmebane neste uke.