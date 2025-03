Slik velges den nye IOC-presidenten – hemmelige stemmer bak lukkede dører

Torsdag blir det klart hvem som etterfølger Thomas Bach som ny øverste leder for Den internasjonale olympiske komité (IOC). Bach gir seg etter å ha nådd maksgrensen på tolv år i jobben.

Sju kandidater står klare til å overta, enkelte av dem mer kjente for offentligheten enn andre. Juan Antonio Samaranch jr. (Spania), prins Feisal Al-Hussein (Jordan) og Kirsty Coventry (Zimbabwe) er allerede del av IOCs styre.

De fire øvrige kandidatene er Sebastian Coe (Storbritannia), David Lappartient (Frankrike), Morinari Watanabe (Japan) og Johan Eliasch (Sverige/Storbritannia).

Ingen er utpekt som klar favoritt i forkant av valget som finner sted på den pågående IOC-kongressen i Hellas. Det er det flere årsaker til.

Det er IOCs 109 medlemmer som er stemmeberettigede når Bachs arvtaker skal velges torsdag ettermiddag. De går til avstemningen etter en uvanlig og nesten ikke-eksisterende valgkamp. Prosedyren på valgdagen er heller ikke som alle andre.

Må ha flertall

IOC-kongressen strømmes på nettet, men når medlemmene går til valg, skrus kameraene av. Kun utvalgte personer får være til stede mens valgprosedyrene gjennomføres.

I bestemmelsene som er publisert på komiteens nettsider, heter det videre at alle elektroniske hjelpemidler som mobiltelefoner og datamaskiner blir samlet inn i forkant. Disse tillates ikke i rommet der stemmegivningen foregår.

Det er ventet at rundt 100 IOC-medlemmer vil stemme i første valgrunde. Årsaken er at landsmenn av de sju kandidatene ikke får avgi stemme da.

Skulle eksempelvis Sebastian Coe ryke ut i avstemningen, vil eventuelle britiske IOC-medlemmer kunne stemme i påfølgende runder.

De sju kandidatene kan i samtlige runder stemme på seg selv.

Den endelige vinneren er først klar når en kandidat får et flertall av det totale antallet stemmer som avgis. Dermed er det svært sannsynlig at det må flere runder med stemming til før den nye IOC-presidenten er utpekt.

I hver runde ryker kandidaten med færrest stemmer ut. Underveis blir det ikke oppgitt hvor mange stemmer de ulike kandidatene har fått. Det blir kun kjent hvem som er ute av racet. Dermed vil ikke de første rundene avsløre hvilken vei vinden blåser.

Tøffe begrensninger

Av valgreglementet fremgår det også at den sittende IOC-presidenten i utgangspunktet ikke skal avgi stemme. For Thomas Bach blir det først aktuelt å delta dersom det er likt mellom to kandidater.

Da «forbeholder presidenten seg retten til å avgi en avgjørende stemme», heter det.

Bakteppet for torsdagens seanse i Costa Navarino er en diskret valgkamp som for de sju aktuelle kandidatene ikke har vært spesielt omfattende.

Etter at kandidaturene deres ble kjent i fjor høst, har det vært lagt tøffe begrensninger på hva de sju har kunnet foreta seg for å fremme seg selv. IOC-valgkampen skal gjennomføres med det som beskrives som «verdighet og måtehold».

Dette er noen av begrensningene kandidatene har måttet forholde seg til:

* Fremheving av eget kandidatur skal ikke bestå i noen form for reklame i medier

* Kandidatene kan ikke delta i noen offentlige debatter med hverandre, uavhengig av hvem som er arrangør

* Det kan ikke arrangeres folkemøter eller samlinger av noe slag for å fremme et kandidatur

Ingen favoritt

I januar ble kandidatenes programerklæringer presentert for de øvrige IOC-medlemmene under et lukket møte i Lausanne. Her var det ifølge nyhetsbyrået AP ikke åpning for å stille spørsmål etter presentasjonene.

I etterkant har de stemmeberettigede i torsdagens valg hatt et strengt forbud mot å flagge hvem de støtter.

Dermed er det vrient å vite hvilken vei det går. Riktignok har det vært en oppfatning av at avtroppende president Bach ønsker å bli avløst av den tidligere toppsvømmeren Kirsty Coventry. Selv har Bach gitt få kommentarer rundt dette.

Coventry vil i så fall bli både IOCs første kvinnelige president og den første fra Afrika.

– Jeg føler ikke at han driver kampanje på mine vegne, sa Coventry til utvalgte journalister i en nettsamtale i januar.

Den neste IOC-presidenten, som blir den tiende i komiteens 131 år lange historie, tiltrer 23. juni i en seremoni i Lausanne.

---

FAKTA

Dette er de sju kandidatene som ønsker å bli ny IOC-president:

Juan Antonio Samaranch jr.

* Alder: 65 år (født 1. november 1959)

* Nasjonalitet: Spania

* IOC-medlem siden: 2001

* Er sittende visepresident i IOC

* Sønn av tidligere IOC-president Juan Antonio Samaranch sr.





Prins Feisal Al-Hussein

* Alder: 61 år (født 11. oktober 1963)

* Nasjonalitet: Jordan

* IOC-medlem siden: 2010

* Sitter i dag i IOCs styre.





Kirsty Coventry

* Alder: 41 år (født 16. september 1983)

* Nasjonalitet: Zimbabwe

* IOC-medlem siden: 2013

* Var del av IOC utøverkommisjon fra 2013 til 2021.

* Idrettsminister i hjemlandet Zimbabwe

* Tok to olympiske gull og totalt sju medaljer i svømming i 2004 og 2008.





Sebastian Coe

* Alder: 68 år (født 29. september 1956)

* Nasjonalitet: Storbritannia

* IOC-medlem siden: 2020

* President i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) siden 2015.

* Har fire olympiske medaljer, to av dem gull, som mellomdistanseløper i friidrett. Gullene kom på 1500 meter.





David Lappartient

* Alder: 51 år (født 31. mai 1973)

* Nasjonalitet: Frankrike

* IOC-medlem siden: 2022

* President i Det internasjonale sykkelforbundet siden 2017.





Morinari Watanabe

* Alder: 66 år (født 21. februar 1959)

* Nasjonalitet: Japan

* IOC-medlem siden: 2018

* President for Det internasjonale turnforbundet siden 2017.





Johan Eliasch

* Alder: 63 år (født 15. februar 1962)

* Nasjonalitet: Sverige/Storbritannia

* IOC-medlem siden: 2024

* President i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) siden 2021.

















---