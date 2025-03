Brann forlenget med stortalentet Gaupset

Stortalentet kom til klubben fra Molde i 2021. I løpet av sine fire år i Bergen har Gaupset vunnet to seriegull og én cuptittel og spilt kvartfinale i Champions League.

– Det føles godt å få landet den avtalen. Det er en utrolig bra spillergruppe her med gode trenere. Alle folkene i Brann gjør at jeg trives veldig godt, og jeg føler at jeg kan fortsette å utvikle meg her, sier Gaupset i en uttalelse.

I februar i fjor debuterte midtbanespilleren for Norges A-landslag, og i oktober scoret hun sitt første mål mot Albania i EM-kvalifiseringen.

– Det er jo noe man har drømt om siden man begynte å spille fotball, så det er veldig kjekt å bli tatt ut på landslaget og se at den jobben man har lagt ned her i Brann gir resultater, sier Gaupset.

Brann opplyser at Gaupset bytter fra 16 til 10 som draktnummer.

– Det er et kult nummer med litt status. Jeg liker utfordringen og ansvaret som følger med, og ser fram til å spille med det på ryggen, sier hun.