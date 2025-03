Wiklund tok VM-sølv på 5000 meter – slått med 19 hundredeler

Det ble likevel en stor opptur for 24-åringen etter at hun ble nummer fire på 3000 meter under mesterskapet på Hamar torsdag. Bronsen glapp for 24-åringen med ett hundredel på den distansen. Lørdag skulle det også skille svært lite.

Wiklund lå lenge an til VM-gullet, men tapte litt for mye tid helt i sluttspurten. Kun 19 hundredeler skilte til gullvinner Francesca Lollobrigida.

– Det er en overraskelse, sa Viaplay-ekspert Ida Njåtun om vinneren.

– Vi må si at et sølv i VM etter den nedturen hun fikk på 3000 meter, er bra, la Njåtun til.

Nederlandske Merel Conijn tok bronsen. Wiklund og Conijn var siste par ut i konkurransen.

Wiklund står med to VM-gull. Hun vant 1500 meter i 2021 og 3000 meter i 2023. Begge gangene var mesterskapet i Heerenveen.

Hun har også sølv på 1500 meter og sølv på 5000 meter fra mesterskapet 2023.

Wiklund tok en klar seier i verdenscupen langdistanse etter å ha vunnet tre av de seks løpene. Hun hadde også to 2.-plasser og en 6.-plass denne sesongen.

