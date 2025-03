Strand Larsen herjet – tomålsscorer i Wolverhampton-seier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seieren var viktig for et Wolves-lag som ligger rett over nedrykksstreken etter 29 kamper. Samtidig skiller det ni poeng ned til Ipswich på 18.-plass. Southampton er bunnlag med bare ni poeng hittil.

Strand Larsen sendte bortelaget i ledelsen etter 19 minutter. Haldenseren var godt plassert i feltet og nikket et innlegg i mål. Like etter pause var den norske spissen igjen på farten og doblet ledelsen. 25-åringen fikk tid til å sikte og skjøt i hjørnet fra 16 meter.

Strand Larsen står med ni scoringer ligaen denne sesongen. Han gjorde i fjor sommer overgang fra spanske Celta Vigo.

Med et kvarter igjen reduserte Paul Onuachu, men vertene kom aldri helt tilbake i oppgjøret.

Nottingham Forest hadde god kontroll i bortekampen mot Ipswich og vant 4-2. Svenske Anthony Elanga scoret to mål i seieren, mens også Nikola Milenkovic og Jota Silva tegnet seg på scoringslisten. Nottingham ligger på en uhyre sterk tredjeplass på tabellen. Jens Cajuste og George Hirst reduserte for Ipswich.

Oppgjøret mellom Everton og West Ham endte 1-1 etter et sent utligningsmål. West Ham tok ledelsen etter en scoring av Tomas Soucek etter en drøy time, før Jake O'Brien utlignet med et hodestøt i overtiden.

