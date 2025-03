Simeone gir ikke opp ligatittelen etter Barcelona-smellen: – Kommer til å kjempe til siste slutt

Hovedstadsklubben ledet 2-0 etter 70 minutter, men etter en fantomavslutning vant likevel Barcelona 4-2.

– Vi må gratulere motstanderen. De hadde den nødvendige dosen flaks, som man også må ha. Vi klarte ikke å utnytte noen av kontringene vi kunne ha dratt nytte av, sa Simeone.

Real Madrid ligger også fire poeng foran Alexander Sørloth & co., men også de har én kamp mer spilt enn katalanerne.

Simeone trekker fram «El Clásico»-oppgjøret i Barcelona 11. mai som en kamp som kan bli avgjørende for at Atlético kan komme opp i gullkampen igjen. Et uavgjortresultat der, vil være en gavepakke for serietreeren.

– Vi har en flott mulighet til å vinne tittelen igjen. Det blir vanskelig. Vi kommer til å kjempe til siste slutt. Det gjenstår ti serierunder, og de (Barcelona og Real Madrid) må spille mot hverandre. Hvis det er mulig, og vi har sjansen når det gjenstår fem runder, vil vi selvfølgelig gi alt for å nå toppen, sa Simeone.

Siste Atletico vant tittelen var 2020/21-sesongen. Da toppet de tabellen med to poeng ned til Real Madrid.

Lørdag reiser Atletico til Barcelona for å møte nedrykkstruede Espanyol. Barcelona tar på sin side imot Girona, mens Real Madrid får Leganés på besøk.

