Rooth og Skotheim på lag i trekamp under Bislett Games: – Skikkelig kult

Det ble klart under mandagens pressekonferanse på hovedstadens friidrettsmekka. Rooth og Skotheim skal konkurrere på lag i trekamp over to dager i øvelsene 110 meter hekk, lengde og spyd. Trekampen blir en landskamp der Rooth og Skotheim skal konkurrere mot Sveits, Estland og en tredje nasjon som ennå ikke er klar.

Lengde arrangeres onsdag 11. juni, mens det blir 110 meter hekk og spyd på selve Diamond League-dagen 12. juni.

– Dette blir skikkelig kult. Jeg gleder meg veldig til å konkurrere på Bislett Games. Treningen er bedre for enn for ett år siden, men oppmerksomheten er ganske mye større. Jeg merker at hverdagen er blitt annerledes, og at folk legger merke til det jeg gjør, sier Rooth til NTB.

OL-vinner

Rooth vant i fjor sommer-OL-gull i tikamp, men har aldri fått konkurrere under det gjeve Diamond League-stevnet i sin egen hjemby. Rent formelt skal han heller ikke det denne gangen. Rooth skal være med i øvelser som ikke er en del av Diamond League-programmet.

– Bislett Games var min første introduksjon med internasjonal friidrett. Jeg har vært der nesten hvert år, men har ikke hatt noen mulighet til å være med. Tikamp har aldri vært med i Bislett Games, og det å få muligheten til det er ganske spesielt på hjemmebane, sier Rooth.

Bislett Games har tidligere bare være arrangert over en dag, noe som ikke har gjort det mulig å ha en mangekampkonkurranse. Nytt av året er at stevnet utvides til to dager, og Rooth vil dermed endelig få barndomsdrømmen oppfylt.

– Det blir stort. Det at vi får lov til å vise oss fram utenom mesterskap betyr noe. Dette er veldig bra for mangekampen, og jeg tror det blir første gangen med lag i mangekamp, sier Rooth til NTB.

Utvides

Under mandagens pressekonferanse ble det også kjent at Karoline Bjerkeli Grøvdal skal løpe 10.000 meter. Der vil hun prøve seg på Ingrid Kristiansens norske rekord 30.13,74.

Mandag morgen sendte arrangøren ut en pressemelding om at billettene allerede nesten var utsolgt, og at de derfor utvider stevnet.

– Aldri i vår 60-årige historie, som strekker seg tilbake til 1966, har vi opplevd en lignende interesse som det vi har gjort i år, sier Bislett-general Steinar Hoen.

Bislett Games pleier å foregå over en dag, men grunnet den enorme interessen, i tillegg til en rekke norske friidrettsprofiler som har markert seg i toppen, har arrangøren valgt å gjøre endringer.

«Det legendariske jordbærselskapet, som alltid arrangeres dagen før stevnet, flyttes til indre bane på Bislett Stadion og blir med det «Folkets jordbærfest» og det etterfølges av nye øvelser for norske stjerner med sterk internasjonal deltakelse», heter det i pressemeldingen.

Bislett Games vil derfor arrangeres 11. og 12. juni.

I desember fikk også Bislett Games friidrettens høyeste utmerkelse for bærekraft. Det tradisjonelle arrangementet i Oslo ble gitt en såkalt platinum-status.

