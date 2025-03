Ny verdensmester står fram med juks: – Sprayet hoppdressen vår med hårspray

– Vi sprayet hoppdressen vår med hårspray for å redusere luftgjennomstrømning, fortalte han til Blick, gjengitt av Nettavisen.

Sveitseren skrev seg inn i historiebøkene da han vant storbakkerennet under VM i Librec i 2009. 45-åringen står også med fem verdenscupseire på CV-en.

Küttel forteller at han tidlig innså at det var mye juks i sporten, og at han fikk indikasjoner på at flere utøvere byttet til for store dresser etter første omgang.

– Hvis du ble kontrollert etter det første hoppet, så kunne du anta at du ikke ville bli sjekket etter det andre hoppet, forklarte han.

De siste ukene har hoppsporten vært preget av skandalen i VM, hvor Marius Lindvik og Johann Forfang ble disket grunnet manipulerte hoppdresser.

Åtte suspendert

Hoppsjef Jan-Erik Aalbu og trener Marus Brevig innrømmet at det var gjort med viten og vilje, noe som første til at Lindvik, Forfang, Brevig, assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten ble suspendert.

Siden fant også FIS ut at VM-dressene til Kristoffer Eriksen Sundal, Robert Johansson og Robin Pedersen også var manipulerte, noe som førte til at også de ble utestengt fra konkurranser.

Daniel-André Tande, Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen har også innrømmet at de visste at de hoppet med dresser som var utenfor reglementet. De pekte imidlertid også på FIS, som de mente har sviktet i håndhevelsen av regelverket.

Lettet

Overfor Nettavisen er Remen Evensen nå lettet over at flere står fram.

– Jeg kjenner at jeg blir litt lettet over at det er flere som tør å stå fram. Jeg står støtt og vet at det jeg har snakket om er sannheten. Sånn har hele hoppsirkuset drevet på, sa Evensen.

Tidligere skredder på Norges landslag, Fredrik Bjerkeengen, har også fortalt at nordmennene smurte trelim på dressene i 2021, og at tidligere sportssjef Clas Brede Bråthen visste om det.

Bråthen ønsket på sin side å verken bekrefte eller avkrefte den tidligere skredderens uttalelser.

