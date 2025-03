Haaland-scoring ikke nok for Manchester City hjemme mot Brighton

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kampen sto og vippet i sluttminuttene, men det endte med ett poeng til hvert av lagene. City-stopper Abdukodir Khusanov ble syndebukken etter at han snublet ballen i eget nett.

Dermed er det stadig bare ett poeng mellom lagene på tabellen. Før ferdigspilt runde er City på femteplassen i Premier League. Brighton er to plasser bak.

Lørdag så det en stund ut til at samarbeidet mellom Haaland og Omar Marmoush skulle bli vinneroppskriften for City.

Først hamret Haaland inn sitt 21. mål for sesongen. Nordmannen kombinerte med Marmoush før egypteren ble felt i boksen. Fra straffemerket sendte Haaland keeper feil vei og ballen i mål.

Mot slutten av omgangen kom ingen Brighton-spillere opp i press på Marmoush, og 26-åringen smalt ballen i nettet fra 20 meter.

– Oi, oi, oi for en scoring. Det er en dryler fra Marmoush. Et klokkerent treff, sa Eivind Bisgaard Sundet på Viaplays sending.

Brighton svarte likevel to ganger, og først med en perle. Pervis Estupinan dunket til på frispark og sendte ballen i mål via stolpen til 1-1. Like pent var det ikke da Khusanov snublet inn 2-2 tre minutter inn i andreomgangen.

Haaland slet med målformen i Premier League utover høsten, men har siden evnet å snu trenden. Han står nå med ti målpoeng på de elleve siste kampene i Premier League.

Les også: Ødegaard-assist da spissvikar Merino ble matchvinner – Chelsea får kritikk