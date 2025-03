Bobb endelig tilbake på fotballbanen – gjorde comeback for Citys U21-lag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bobb hadde ikke spilt en fotballkamp siden Community Shield 10. august i fjor. Noen dager senere var han uheldig og brakk beinet på trening.

Søndag startet han for Citys U21-lag og spilte den første timen for vertene. Da han gikk av banen var stillingen 2-1 til City.

– Flott å se deg tilbake på banen, Oscar, skrev City på X etter kampen.

Bobbs uheldige skade kom etter en svært god sesongoppkjøring. Men i stedet for Premier League-fotball, er det blitt over et halvår på sidelinjen med skade.

Bobb ble meldt klar for kamp av Guardiola i slutten av januar. Så pådro han seg en mindre ankelskade, ifølge britiske medier, men 28. februar forklarte Guardiola at han var tilbake på trening.

Bobb har fortsatt ikke vært i en kamptropp for Citys A-lag. Han ble heller ikke tatt ut i Ståle Solbakkens siste landslagstropp.

Norge starter VM-kvalifiseringen i neste uke og møter Moldova (b) 22. mars og Israel (i Ungarn) tre dager senere.

