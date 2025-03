17 skiskyttere tatt ut til Kollen – Sjåstad Christiansen vraket

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I uttaket med åtte kvinner og ni menn er det fortsatt ikke plass til Vetle Sjåstad Christiansen.

– Vi har to ekstra herre- og kvinneløpere fordi vi har to topp 10 i IBU-cupen sammenlagt. I tillegg har vi med Kasper Kalkenberg som ble beste junior fra junior-VM i Östersund, forteller Per Arne Botnan, landslagssjef i Norges Skiskytterforbund, i en pressemelding.

---

Dette er den norske troppen:

Menn: Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane) Isak Leknes Frey (Bærums Skiklub), Kasper Kalkenberg (Skonseng), Sturla Holm Lægreid (Bærums Skiklub), Johannes Dale-Skjevdal (Fet Skiklubb), Endre Strømsheim (Bærums Skiklub), Vebjørn Sørum (Søndre Ål Sportsklubb), Martin Uldal (Birkenes IL).

Kvinner: Juni Arnekleiv (Dombås), Karoline Erdal (Førde), Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal), Marthe Kråkstad Johansen (Bossmo & Ytteren), Maren Hjelmeset Kirkeeide (Markane), Karoline Offigstad Knotten (Vingrom), Ida Lien (Simostranda), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum).

---